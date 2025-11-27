LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Transportes licita la conservación de 150 kilómetros de carreteras en La Rioja

Los contratos afectan a la N-111, en casi 70 kilómetros entre el túnel de Piqueras en el límite con Soria y Logroño; la N-113, cerca de Alfaro; la N-232, entre el límite con Navarra hasta el noroeste de Alfaro; y la N-232A, en la capital

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:30

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 13,7 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 150,2 kilómetros de carreteras del Estado en La Rioja.

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años más y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha detallado este jueves el Ministerio en una nota.

La licitación afecta a la N-111, a lo largo de cerca de 70 kilómetros entre el túnel de Piqueras en el límite provincial con Soria y Logroño; la N-113, cerca de Alfaro; la N-232, entre el límite con Navarra hasta el noroeste de Alfaro; y la N-232A, en Logroño.

También se incluye la reparación de viaducto de la Cañada Ancha en la N-111, en el término municipal de Lumbreras.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE).

Además, recoge actuaciones como la vigilancia y la atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de las instalaciones.

El Ministerio ha añadido que trabaja para mejorar las carreteras de la región y, en este sentido, avanza en las obras del tramo entre Arrúbal y Navarrete de la A-68, con una inversión de más de 157 millones de euros.

