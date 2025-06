La tormenta destroza el cereal en La Rioja Alta e incrementa el temor ante el mildiu y el fuego bacteriano

La tormenta de este martes ha dañado, sobre todo, a los cultivos de La Rioja Alta. El guisante, el trigo, la cebada, la ... colza, la remolacha, la zanahoraria y también la viña fueron los más afectados, sobre todo en las comarcas de Haro, Santo Domingo de la Calzada y Nájera. Esta es la segunda tormenta importante del mes de junio, tras la del día 11, con daños en cultivos y plantaciones. En Santo Domingo de la Calzada el guisante ya está prácticamente cosechado, la granizada causó más daño al municipio vecino Bañares, donde se esperaba empezar a recolectar esta semana. En el Bajo Najerilla tal vez no hubo excesiva afección en la viña pero los viticultores temen el mildiu por la humedad propiciada por la lluvia. Y en Haro la zona de Villalba de Iregua parece la más afectada, sobre todo en la viña.

«Ha sido una tormenta muy importante, las bolas de granizo eran como pelotas de golf. Siempre sufrimos tormentas pero como esta hacía años que no había», reconoce Borja García Baquero, agricultor de Zarratón. La unión de tres factores como el agua, el granizo y el viento la hicieron especialmente dañina. «Lo deja todo destrozado», añade el agricultor. En este municipio de la comarca a Haro el grano del cereal ha caído al suelo y el mayor problema ha sido el guisante, cuya recolecta era inminente. «El seguro tarda varios días en venir a valorar, así que estamos intentando con Asaja que los peritos vengan cuanto antes porque, si no, va a estar peor, con el calor y la humedad se pudre», explica Borja García Baquero. Cuanto antes cosechen, mayor producción salvarán, mientras que, si tardan en hacerlo por esperar al seguro, más se perderá.

«El cereal y la remolacha pueden esperar porque se recoge más tarde pero el guisante no, y ya se ha podido perder el 60%», indica el agricultor de Zarratón, quien calcula la pérdida en el cereal en un 50%. Otro problema añadido es qué hacer con el terreno de cultivo afectado. «Tras el guisante plantamos judía verde y, si no se recoje, hay que labrar para que vuelva a nacer porque no se puede juntar. La menestra se hace de otra manera, no en el campo», ironiza García Baquero.

Ampliar El agricultor Borja García Baquero señala una plantación de guisante afectada en Zarratón. ARAG-Asaja

Desde ARAG-Asaja informan a Diario LA RIOJA de que ya han contactado con Agroseguro para subrayar que la situación «es muy urgente, no puede esperar», a fin de que se periten los daños en los cultivos cuanto antes para minimizar las pérdidas. Igual que UAGR, que informa de partes de siniestro por tormenta en todos los pueblos entre Grañón y San Asensio, con cultivos afectados como guisante, cereal, pimiento, alubia, colza... UAGR ha alertado de que en muchos municipios en los que no hubo pedrisco sí cayó mucha agua, por lo que «será más difícil aún de controlar los focos de mildiu que afectan al viñedo», motivo por el que reivindica de nuevo la contingencia.

«La tormenta fue muy violenta, con mucho aire. Pocas veces he visto una tormenta así. Ha apedreado mucho el cultivo, sobre todo la colza y la cebada, no tanto el trigo porque va en cápsula y está más protegido», describe Miguel Capellán, agricultor de Hervías. La intensidad fue grande, con bolas de granizo de 3 centímetros. «La cosecha de guisante está ya muy avanzada e íbamos a empezar con el trigo, la colza y la cebada», explica Capellán. El agricultor de Hervías declara que tiene seguro y, en ese sentido, no está excesivamente preocupado pero aclara que «el agricultor lo que quiere es cosechar, no cobrar el seguro». En Hervías se estima una merma de entre el 10 y el 15% en la cosecha.

Desde la cooperativa agraria Garu, en Bañares, el gerente, José Andrés Moneo, enmarca la zona afectada desde Villar de Torre a Casalarreina, pasando por Grañón, San Torcuato, Baños de Rioja, Castañares y Casalarreina. «Aún tienen que venir los peritos para valorar pero lo más afectado es el guisante verde, la alubia y el cereal, que estaban sin recoger, porque ahora está todo el cultivo en el campo, así que los daños han sido importantes», especifica el gerente de Garu. Por otra parte, Eduardo Bravo, agricultor de Garu, estima el daño en la localidad en un 18% pero de hasta un 90% en Bañares, sobre todo en zanahorias y patatas. «El granizo ha afectado al cotiledón, que es la planta de la patata, que crece bajo tierra», describe Eduardo Bravo.

Ampliar Daños en un viñedo de Baños de Rioja de la Finda La Emperatriz. Finca La Emperatriz

Eduardo Hernaiz, de la bodega Finca La Emperatriz de Baños de Rioja, estima que la granizada ha podido reducir la producción hasta un 50%. «No ha sido tan espectacular como en Hornos de Moncalvillo, donde la anterior tormenta machacó nuestros viñedos, pero esta también nos ha afectado y se junta todo. Ya llevamos ocho tratamientos porque todos los días llueve. Ayer, 35 litros», expone Eduardo Hernaiz. Esta nueva tormenta, acompañada de mucho viento, provocó la fractura de los pámpanos, así que la cosecha se prevé corta. El miedo permanece y se centra en el mildiu.

Alberto Pedrajo, de la bodega Alonso & Pedrajo de Villalba de Rioja, informa de que en el pueblo cayeron 40 litros de agua en apenas media hora, con granizo del tamaño de garbanzos, así que los daños en el viñedo estima que oscilen entre el 5 y el 20%. «Ha resultado menos de lo esperado porque fue espectacular, el cielo se puso negro y cayó con mucha intensidad. Yo nunca he visto caer agua así», reconoce Alberto Pedrajo, quien señala que el daño ha sido tanto por la piedra como por el viento y el exceso de agua.

Ampliar El grano del cereal, en el suelo tras la tormenta. ARAG-Asaja

La fruta del Bajo Iregua, intacta

En Villamediana, la agricultora María Balda reconoce que en la zona cayó mucha agua y hubo mucho aire, pero, de momento, no se han detectado daños importantes. «Ha habido más daños por el viento que por el granizo, aquí la colza ya se ha recogido, ha podido hacer más daño a la avena y a la viña en vaso», describe María Balda. En otras localidades del área metropolitana de Logroño, como Fuenmayor y Agoncillo, no se han registrado daños de relevancia y más por el agua o el viento que por el granizo.

Virgilio Ochagavía, gerente de la Cooperativa de Albelda, reconoce que en la zona cayó granizo y ha dejado algún rastro pero «no le damos más importancia». Parece que los daños fueron más graves por el viento. «Tenemos más temor por cualquier tipo de herida, que aumenta el riesgo de fuego bacteriano», explica Virgilio Ochagavía. El fuego bacteriano, en el Bajo Iregua, afecta sobre todo a la pera pero en La Rioja Baja también a la manzana. De nuevo la fruta en el valle del Iregua, al margen de la pera y la viña, ha salido bastante exenta de daños de la segunda tormenta importante de junio.

En Nalda se llegaron a registrar 13 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos y hubo mucho aire pero, de momento, no se han registrado daños significativos. Ni siquiera en la zona del Moncalvillo más afectada, sobre todo en viñas y perales, en la tormenta del pasado 11 de junio. En Medrano el alcalde Jesús Manuel Pérez explica aliviado que esta vez los cultivos del término municipal se libraron de daños. En Sojuela, el alcalde Diego Fernández cifra en 15 litros por metro cuadrado la precipitación. Y en Hornos de Moncalvillo, el alcalde, Antonio Mayoral, señala que la tormenta fue la puntilla a unos viñedos prácticamente arrasados por la anterior.