El tiempo del fin de semana en La Rioja: chubascos el sábado y cielos más despejados el domingo

Las temperaturas mínimas estarán en descenso

La Rioja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:40

Estamos en pleno otoño y así se va a vivir en La Rioja este fin de semana, que se presenta con cielos cubiertos y chubascos el sábado, tendiendo a mejorar el domingo.

Concretamente, este sábado se prevé en La Rioja cielo cubierto con chubascos, tendiendo a disminuir la nubosidad durante el día y con una cota de nieve por encima de los 1.700 metros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas descenderán en el oeste y aumentarán en el este; mientras que las máximas solo disminuirán.

Las mínimas estarán con ligeros cambios, y máximas en ligero descenso. Estas oscilarán entre los 8 y 16 grados de Calahorra, 6 y 15 de Haro, 8 y 15 de Logroño.

El viento soplará del oeste y noroeste, flojo a moderado, más intensos en La Rioja Baja.

El domingo mejora la previsión: el cielo estará poco nuboso con nubes altas. No se descartan brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ascenso en la Ibérica y sin cambios en el resto. Habrá heladas débiles en la montaña. Estas oscilarán entre los 6 y 17 grados de Calahorra, 3 y 16 de Haro, 3 y 16 de Logroño.

El viento soplará del oeste y suroeste o variable, flojo.

