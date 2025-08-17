LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una persona duerme en un cajero en Logroño. Sonia Tercero

Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»

Aseguran que han intentado recuperar las riendas de su vida, pero no tienen confianza en lograr un futuro mejor

Alicia Fernández de Arcaya

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:18

Las tres personas que protagonizan este artículo viven en situación de sinhogarismo en las calles de Logroño. Han sido entrevistadas a lo largo de la ... última semana y han optado por no desvelar su nombre para explicar cómo es su día a día y cómo se sienten en esta dura realidad.

