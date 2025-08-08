Los termómetros riojanos siguen al alza a la espera de los días más tórridos de la ola de calor La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el lunes como la jornada más extrema de un episodio de altas temperaturas que este viernes ha dejado máximas de más de 38 grados

Iñaki García Logroño Viernes, 8 de agosto 2025, 19:55 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

La escalada térmica en La Rioja continúa. La ola de calor se acerca a su momento álgido con un continuo incremento de las temperaturas que llevaron a la región a marcar este viernes máximas superiores a los 38 grados. De cualquier modo, las estimaciones apuntan a que las jornadas más extremas están por venir aún y, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el lunes como el día en el que el mercurio llegará hasta sus registros más elevados.

Este viernes se dio un paso más en el ascenso térmico experimentado en la región recientemente. Si el jueves las máximas sobrepasaron los 37 grados, este viernes ya se fueron por encima de los 38. Alfaro lideró el día con 38,5 y cerca de la localidad riojabajeña se situó la mayoría de las estaciones meteorológicas de la Aemet en la comunidad autónoma, desde Logroño a Cenicero pasando por Nájera.

Máximas, por lo tanto, al alza y mínimas también. Fueron muchas las zonas que vivieron una noche tropical del jueves al viernes, con temperaturas que o bien no bajaron de la barrera de los 20 grados o que, en algunos casos se quedaron muy próximas a ella.

Si las previsiones se cumplen, las temperaturas entran en una pequeña fase de estabilidad. Los pronósticos tanto de este sábado como de el domingo apuntan a que se mantendrán a unos niveles muy similares a los de este viernes a la espera del salto más significativo, previsto para el lunes. Para esa jornada, no en vano, los vaticinios sitúan a gran parte de la región por encima de los 40 grados. En Calahorra se esperan 42 y en Logroño y Haro, 41. Las mínimas, mientras, podrían quedarse cerca de los 25 grados. Aparte del calor, la Aemet también avisa de la posibilidad de chubascos dispersos con tormentas en la sierra riojana durante los próximos días. De hecho, se ha establecido para este sábado un aviso amarillo por tormentas en la Ibérica, que se prolongará desde las 16.00 hasta las 22.00 horas.

Precauciones

También la Aemet ha establecido alertas por calor. Toda la región está en aviso amarillo este sábado y en la Ibérica se establece uno naranja para el domingo. El Gobierno de La Rioja, por su parte, ha fijado el nivel de riesgo más alto para la salud para todo el fin de semana.

Ante esta situación, las instituciones llaman a extremar las precauciones para evitar posibles complicaciones sanitarias derivadas de las altas temperaturas. La hidratación continua o huir de las horas más cálidas del día son dos de las acciones preventivas más importantes para huir de los temidos golpes de calor. Ambas recomendaciones forman parte de los consejos que el Ayuntamiento de Logroño ha colgado en sus redes sociales para las próximas horas. A ellas se añaden otras como protegerse del sol, usar ropa ligera y que transpire, evitar comidas pesadas y vigilar de manera especial a la población con factores de riesgo, como los niños y los ancianos.