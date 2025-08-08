LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La hidratación es esencial para evitar los golpes de calor. Juan Marín

Todo lo que hay que saber sobre los golpes de calor: desde los factores de riesgo hasta los primeros auxilios

Los ciudadanos han de extremar las precauciones ante episodios de altas temperaturas como el de esta semana

La Rioja

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:55

El golpe de calor

Es un trastorno ocasionados por el

aumento de la temperatura del

cuerpo como consecuencia de la

exposición prolongada a altas

temperaturas y humedad o

el esfuerzo físico intenso

con altatemperatura

SÍNTOMAS

Sudores

Vómitos

Dolor de cabeza

Fiebre

Palpitaciones

Temblores

Cara roja

Sed

Calambres

FACTORES DE RIESGO

Edad

Hidratación

escasa

Beber

alcohol

Ambiente

caluroso

Llevar ropa

excesiva

Patologías

previas

Medicación

Actividad

física intensa

GRUPOS DE

MAYOR RIESGO

Deportistas

Niños

Lesionados

Trabajadores

a la intemperie

Ancianos

