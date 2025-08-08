Todo lo que hay que saber sobre los golpes de calor: desde los factores de riesgo hasta los primeros auxilios
Los ciudadanos han de extremar las precauciones ante episodios de altas temperaturas como el de esta semana
La Rioja
Viernes, 8 de agosto 2025, 19:55
El golpe de calor
Es un trastorno ocasionados por el
aumento de la temperatura del
cuerpo como consecuencia de la
exposición prolongada a altas
temperaturas y humedad o
el esfuerzo físico intenso
con altatemperatura
SÍNTOMAS
Sudores
Vómitos
Dolor de cabeza
Fiebre
Palpitaciones
Temblores
Cara roja
Sed
Calambres
FACTORES DE RIESGO
Edad
Hidratación
escasa
Beber
alcohol
Ambiente
caluroso
Llevar ropa
excesiva
Patologías
previas
Medicación
Actividad
física intensa
GRUPOS DE
MAYOR RIESGO
Deportistas
Niños
Lesionados
Trabajadores
a la intemperie
Ancianos
