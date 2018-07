«Yo he tendido la mano a Cuca y he tratado de integrar a todos, pero es necesario que quieran» 04:59 José Ignacio Ceniceros, en un momento de la entrevista, celebrada el pasado viernes, 27 de julio. / Justo Rodriguez «Tengo una buena relación con Pablo Casado y él no mueve ficha sin contar conmigo, lo mismo que con el resto de presidentes regionales», aclara Ceniceros sobre la entrada de la alcaldesa en la cúpula del PP | «Haremos todo lo posible para que llegue a La Rioja, llámese AVE o altas prestaciones o como quieran» ROBERTO G. LASTRA Logroño Domingo, 29 julio 2018, 12:12

Como Sean Thornton, el inolvidable boxeador irlandés bordado por John Wayne en la película de John Ford, José Ignacio Ceniceros es el hombre tranquilo capaz de noquear a cualquier rival. En su cabeza está trazada la hoja de ruta del Partido Popular de La Rioja y, si las urnas le dejan, de la comunidad. Nada altera su gesto de sonrisa amable, ni los adversarios rivales ni los propios. Su discurso, sin estridencias, casi en un susurro de voz grave, destila que tiene claro lo que quiere y cómo lo va a hacer. Con su triunfo en Riojafórum frente a Cuca Gamarra y la victoria de Pablo Casado, su candidato, sabe, además, que no va a necesitar ni descolgar los guantes.

- Acabamos de terminar el curso político y da la sensación que le ha dado más quebraderos de cabeza su partido que la oposición.

- No, yo creo que los quebraderos de cabeza estando en política te vienen por todos los sitios. El partido tiene un buen equipo, con una buena secretaria general, un buen coordinador y una buena dirección que me ayudan mucho y descargan muchas de las responsabilidades que tengo. Yo soy una persona de equipo y me gusta delegar, pero es cierto que, igual que pasa en el Gobierno, los problemas siempre van a la cabeza. Lo mismo puedo decir del Ejecutivo; si de algo estoy orgulloso es de los ocho consejeros y de todos sus equipos.

- Se lo preguntaba por los dos congresos populares en los que, al final, todas las quinielas fracasaron y usted salió victorioso tanto en el de Riojafórum como en el del pasado fin de semana con la proclamación de su candidato, Pablo Casado.

- Lo mejor es no hacer quinielas. Yo recuerdo que de estudiante acerté una de 14 por la que cobré muy poco porque era muy fácil, pero lo mejor es no hacer quinielas, sobre todo cuando hay congresos. Sí que es cierto que hasta ahora, cuando he decidido un apoyo ha resultado y, en este último, en la dirección decidimos apoyar a Pablo Casado porque veíamos que era la opción que podía ilusionar al partido, que así está siendo, porque es un hombre sensato en sus planteamientos, ha sabido recoger los valores que siempre ha tenido el Partido Popular y ha sabido aglutinar a todas las sensibilidades. Él siempre ha dicho que iba a trabajar por la unidad y la integración de todos y lo ha demostrado con los nombramientos del Comité Ejecutivo Nacional. Recibió muchas presiones antes del congreso para hacer una candidatura de unidad, pero las reglas del juego estaban aprobadas en un congreso nacional. Él siempre ha defendido que hablaría de unidad al día siguiente del congreso y así lo ha hecho, integrando a diez personas que apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría, entre otras a Cuca Gamarra como vicesecretaria de Participación Social. Se he despertado esa ilusión en el Partido Popular y las ganas de ganar el futuro y estoy seguro de que tendremos a Pablo Casado este verano por La Rioja porque él quiere venir.

«Vimos que podía ilusionar y aglutinar todas las sensibilidades porque es un hombre sensato y con los valores del PP» Apoyo a Pablo Casado

«Han sido unas primarias fetén. Tenemos que abrir el partido y las primarias, o como queramos llamarlas, han venido para quedarse» Congreso del PP y candidatos

«El candidato a la Presidencia ya se decidió en el congreso y en los municipios bastante hay con encontrar uno» Primarias en La Rioja

- Hay quien le reprochó su apuesta por Casado, cuando la militancia se había inclinado, por 14 votos, por Soraya Sáenz de Santamaría.

- Bueno, las reglas del juego las conocíamos todos y había dos partes y había que jugar las dos. Es como si en la final del Mundial Francia le hubiese dicho a Croacia en el descanso que como ganaban ya uno a cero era mejor dejarlo. En nuestro caso había una primera parte en la que los militantes tenían por primera vez la posibilidad de votar, con absoluta libertad y sin injerencia alguna; yo como presidente del partido lo único que intenté, por todos los medios, fue conseguir la máxima participación y creo que la conseguimos porque llegamos a más del 60% de los que se podían inscribir. Es cierto que en La Rioja ganó por 14 votos Soraya Sáenz de Santamaría, pero si sumas los votos de Pablo Casado, de María Dolores de Cospedal y de José Ramón García Hernández la cosa estaba clara. En la segunda parte, en el congreso de los compromisarios, se vio que esos reproches no tenían sentido por el apoyo mayoritario que obtuvo Pablo.

Ni izquierdas ni derechas

- Aunque hablan de ilusión y unidad, de puertas afuera la imagen ha sido la de la división y la de las luchas internas por el poder.

- Yo creo que la campaña tampoco fue tan dura, no sé cómo se vio desde los medios de comunicación. Para mí fue una campaña dentro de lo normal, quizá porque no recordamos otras de otros partidos. Han sido unas primarias fetén, primarias de verdad, cuando en otros partidos las anuncian y luego llegan a componendas y no hay primarias ni nada. Es bueno que los partidos se abran y den la palabra a los militantes y me alegro de que haya sido así. Para nosotros ha sido novedoso y quizás haya algo que modificar, pero es un sistema interesante porque los militantes tienen que participar e implicarse. Tenemos que abrir el partido y creo que las primarias o como queramos llamarlas han venido para quedarse.

- La elección de Casado se ha traducido en algunos ámbitos como un giro a la derecha. Frente a los mensajes de renovación, algunos hablan de retorno al pasado con la elocuente imagen, del pasado martes, del nuevo líder popular junto a Aznar, que no pisaba Génova desde hace casi tres años.

- José María Aznar ha sido un referente en nuestro partido, como lo han sido Manuel Fraga, Hernández Mancha o Mariano Rajoy, que son los cuatro presidentes a los que he conocido. No hay que dar más importancia a esa reunión. ¿Cómo no se va a reunir si estuvo trabajando con él? Yo no voy a hablar ni de derechas ni de izquierdas, Pablo tiene las ideas claras y va a llevar por bandera los valores que siempre ha defendido el Partido Popular sin poner etiquetas ni de izquierdas ni de derechas porque lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar por la mayoría de los españoles. Uno de los objetivos que tiene el Partido Popular es volver otra vez al Gobierno de España y que sea más pronto que tarde y, además, yo creo que va a ser así.

- ¿Le preocupa o ha visto preocupado a Pablo Casado por la deriva que pueda tomar la investigación del caso de su máster?

- No, alguna vez hemos hablado y él está muy tranquilo. Le preocupan más otros problemas que tiene España, como el secesionismo o la unidad de España o el empleo.

- Citaba antes la representación riojana en la cúpula del partido y ha sido, precisamente, Cuca Gamarra, una de las pocas 'sorayistas' elegida. ¿Ha tenido algo que ver José Ignacio Ceniceros en la elección de la alcaldesa de Logroño?

- En contra de lo que dice algún compañero suyo, por supuesto que hemos tenido que ver. Yo tengo una buena relación con Pablo Casado y él no mueve ficha sin contar en este caso conmigo, lo mismo que con el resto de presidentes regionales. Él cree en la organización del partido y cuenta con los presidentes del partido y puedo decir que yo estaba puntualmente informado de lo que pasaba. Yo estoy orgulloso de tener a cuatro personas ahí en el Comité Ejecutivo Nacional: a Cuca Gamarra como vicesecretaria; a Conrado Escobar como secretario del Comité Electoral, que es un puesto muy importante; a María Martín; y yo como miembro nato. Tenemos la misma representación que Andalucía, sin olvidar que Diego Bengoa está en la Junta Directiva Nacional. El Partido Popular de La Rioja cuenta en esta nueva era de Pablo Casado. Yo no soy una persona a la que le gusta montar broncas, voy pasito a pasito, lo hacía antes y también ahora. Lo que sí es cierto es que en esta nueva etapa se va a tener más en cuenta la voz de los presidentes regionales y que el interlocutor va a ser Pablo Casado en persona.

- Cuca Gamarra ya no podía repetir en la lista municipal y los malpensados han traducido este destino en Madrid como la mejor solución para el PP de La Rioja.

- Bueno, yo no sé si son malpensados o no, yo sí puedo decir que cuando llegue el momento nosotros propondremos los candidatos a las principales capitales y a las comunidades autónomas y eso será entre septiembre y octubre, cuando se convocará la convención nacional del PP. El partido tiene que estar preparado ya que el año que viene tenemos elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo y quién sabe si no habrá también generales.

- Casado ha dicho que no va a permitir corrientes internas. ¿Qué va a hacer Ceniceros con los críticos del PP de La Rioja, que los hay?

- Bueno, críticos... Yo lo que quiero es que todo el mundo trabaje por el partido y en esa labor estamos. Yo, tras nuestro congreso, desde el primer momento, he tendido la mano a todos y se la tendí a Cuca y le pedí que me diera cinco nombres para incorporarlos como de libre designación al nuevo comité ejecutivo regional. Las muestras de generosidad e integración aquí en La Rioja se han dado, aunque además de querer integrar tiene que darse la otra circunstancia, que se quieran integrar.

«Poco a poco va pagando los peajes e iremos descubriendo las cartas y qué había tras los acuerdos» Gobierno de Pedro Sánchez

«Estamos deseando para exigir que se respeten los compromisos del anterior Gobierno y trasladarle las preocupaciones riojanas» Cita en Moncloa

«Yo no quiero que beneficie a Ceniceros, sino a todos los riojanos. Llevamos ya muchos años y creo que es necesaria» Reforma del Estatuto

El modo campaña en off

- Como decía, estamos a pocos meses de las elecciones y hay que ir cerrando listas. ¿Ha hecho ya sus borradores? Doy por hecho que los nombres ya están en su cabeza.

- Pues si le soy sincero, no. Nosotros como partido con responsabilidad de Gobierno en el Ejecutivo regional y en más de 120 municipios de La Rioja estamos dedicados a eso porque hay todavía mucho trabajo por hacer y seguiremos hasta el último día trabajando por y para los riojanos. Es cierto que tenemos que ir pensando porque a la vuelta de unos meses tenemos unas elecciones, pero no tengo aún nada previsto, todavía no estamos en modo campaña.

- En los gobiernos municipales del PP, como Logroño o Calahorra, que han sido posibles gracias a acuerdos con Ciudadanos, ¿se va a mantener aquel compromiso de elegir a los candidatos por primarias?

- Yo creo que no, nosotros tenemos primarias para lo que son los congresos y de ahí sale el candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja. Las propuestas vendrán de las juntas locales, las aprobará el comité electoral regional y se elevarán al nacional, que será el que las ratifica. Primarias en los municipios no vamos a hacer, primero porque ya es difícil encontrar ya un candidato en muchos municipios, porque son pequeños y porque vamos a presentar candidaturas en todos los municipios.

- ¿Las primarias para el candidato autonómico sí están descartadas?

- Nosotros tuvimos aquí un congreso en el que se eligió a un presidente regional que es el que, además, es el candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional.

- ¿Ve con optimismo el reto de revalidar su victoria electoral o teme que la pérdida del Gobierno central y el relevo de Mariano Rajoy en el partido acabe por castigar al PP en todos los territorios?

- Pues mire, si le soy sincero, sí. Y lo podemos decir porque vemos las muestras de aprecio de muchos riojanos y, sobre todo, la valoración que hacen de este Gobierno la mayoría de ellos. Nuestra función es seguir trabajando por los ciudadanos de La Rioja y así lo vamos a hacer hasta el final de la legislatura por mucho que ya se empiece a hablar de elecciones. Eso se lo dejamos a otros partidos, que ya llevan tiempo en precampaña, porque para nosotros lo prioritario es seguir trabajando ya que quedan muchas cosas por hacer. Pero sí, somos optimistas en seguir gobernando esta comunidad como lo hemos hecho en los últimos 23 años.

- ¿Qué espera en ese final de legislatura? Su respaldo parlamentario, Ciudadanos, ya ha dado el portazo al anticipar, entre otras cosas, su rechazo a otro apoyo presupuestario.

- Bueno, todavía no está claro porque eso lo ha dicho un diputado, pero también hemos oído voces de otros miembros del partido. Lo veremos cuando llegue. Yo sí le puedo decir que el Gobierno ya está trabajando en la elaboración de los Presupuestos para el año que viene y los presentaremos en tiempo y forma en el Parlamento y ahí veremos los apoyos y veremos si es cierto o ha sido un farol del portavoz de Ciudadanos. En cualquier caso, cuando llegue el momento nos sentaremos a negociar y yo soy optimista, aunque si no puede ser, tendremos que gobernar la última parte de la legislatura con los Presupuestos prorrogados, que tampoco son malos.

- ¿Teme que se recrudezca ese postureo?

- Seguro. Esto no es nuevo, ha pasado siempre. Cuando se acercan unas elecciones la situación cambia en el Parlamento y en todos los aspectos de la vida política, pero bueno eso hay que verlo como algo normal.

- Pedro Sánchez, con solo 84 diputados socialistas, parece que no lo tiene mejor, ya que está a merced de Podemos, de los nacionalismos vascos y catalán... de casi una veintena de fuerzas. ¿Hasta dónde cree que va a aguantar?

-Pues no lo sé. Él repite una y otra vez que quiere terminar la legislatura en el 2020, pero... Gobernar ya es en sí una tarea difícil y mantener esos acuerdos, con 84 diputados, en un Parlamento es muy muy difícil. Fueron unos acuerdos en un momento oportuno con formaciones independentistas, con los partidos vascos, incluidos los que han apoyado a ETA, con Podemos... Era un amalgama de partidos muy diferentes y ese peaje lo tiene que ir pagando poco a poco. Ya lo estamos viendo con los nacionalistas sobre todo. Yo no quería entrar en esto porque me gusta dar a los gobiernos por lo menos los 100 días de cortesía, pero sí que estamos viendo ya ejemplos, como el acercamiento de los presos del nacionalismo catalán y veremos seguramente acercar a los presos vascos. Poco a poco va pagando ese peaje, ese apoyo que ha recibido e iremos descubriendo las cartas y qué había tras esos acuerdos.

- Por cierto, ¿le han dado ya cita para ir a La Moncloa?

- No, todavía no. Pero sí hemos hablado con el Gobierno de España y sé que esta próxima semana, mañana lunes, recibe al presidente de Cantabria. A partir de ahí no tenemos más noticias, no sabemos si van a respetar el mes de agosto o nos van a llamar. Estamos deseando de poder estar con él y trasladarle, aunque ya se lo hemos enviado, todas las preocupaciones que tienen los riojanos y todos los acuerdos que habíamos cerrado con el anterior Gobierno y que esperamos que se respeten.

- Cuando hablamos de demandas, siempre aparece el déficit en infraestructuras y el futuro del AVE. Sin embargo, aquí en La Rioja cada vez hay más detractores de la Alta Velocidad que abogan por otras soluciones ferroviarias. ¿Que opina el Ejecutivo riojano?

- Creo que nuestra comunidad no se debe de quedar al margen de esas importantes infraestructuras y haremos todo lo posible para que lleguen a La Rioja, llámese AVE o altas prestaciones o como quieran. Yo lo que quiero es tener buenas comunicaciones y la prioridad es unir el eje Logroño-Castejón-Zaragoza y también el eje Logroño-Miranda, que es donde puede haber más problemática en una parte de La Rioja. No obstante, todavía no sabemos por dónde va a ir ese trazado porque había cuatro posibilidades y cuando el Gobierno de España decida, habrá tiempo para hacer alegaciones. Nosotros miraremos por la sensibilidad de todos.

Fiesta, misa y procesión

- En el ámbito interno hay otro frente abierto, ya que tiene a los funcionarios de uñas. ¿Habrá acuerdo?

- Sí, la negociación va bien y el acuerdo estaba prácticamente hecho. Lo que pasa es que hay un sindicato que ha decidido encerrarse sin el apoyo de los demás, pero ahí están y hay que respetarles. La mayoría de los sindicatos está por la labor de negociar; el Gobierno les ha hecho una propuesta que no ven mal, exceptuando ese sindicato, que espero que recapacite y se sume a la mesa para negociar y acogerse a la propuesta del Gobierno, que es razonable porque tampoco hay una disponibilidad económica para darles ahora mismo las 35 horas de golpe, tiene que ser de forma progresiva.

- Ellos dicen que solo reclaman lo suyo, unas demandas que, por cierto, a gran parte de la sociedad le cuesta bastante trabajo digerir.

- Sí, yo también soy funcionario y no vamos a entrar ahí, pero creo que muchas veces deberíamos dar ejemplo.

- El reinicio del curso en septiembre pinta duro. ¿Va a poder disfrutar antes de vacaciones?

- Pues yo creo que no, la política es así y tenemos que acostumbrarnos a tener pocos días de vacaciones. Yo me tomaré, como mucho seis u ocho días, pero seguro que en esos también habrá algún compromiso, porque tenemos muchos, sobre todo con muchos municipios de La Rioja que te reclaman para que les acompañes en las fiestas.

- En el Parlamento de La Rioja la oposición ha planteado precisamente una iniciativa en ese sentido.

- Sí, es una iniciativa curiosa propuesta por Podemos y apoyada por el Partido Socialista y Ciudadanos en el sentido de que los miembros del Gobierno no vayamos a las fiestas de los pueblos, a las misas y las procesiones. Pues bien, yo les digo que vamos a seguir yendo a las fiestas, a las misas y a las procesiones y estaremos en todos los pueblos donde nos reclamen, porque es lo que quieren la mayoría de los alcaldes y la mayoría de los vecinos. Además, curiosamente, quienes votaron a favor de esa proposición no de ley son los primeros que llegan a los pueblos y muchas veces dando codazos a ver dónde pueden situarse y si es en el primer banco mejor que en el segundo. Eso lo estoy viendo este verano porque antes ni me fijaba. Vamos a seguir yendo porque es nuestro deber y nuestra obligación estar con todos los ciudadanos y hablar con ellos de sus preocupaciones.