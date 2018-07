«El clima político riojano ha cambiado. Hoy se dialoga, se discute y se negocia»

Satisfecho con la labor desarrollada durante la legislatura, José Ignacio Ceniceros no renuncia a enarbolar aún con más firmeza la bandera del talante conciliador y de mano tendida.

- ¿De qué se siente más orgulloso en este curso político recién rematado o a lo largo de la legislatura?

- Yo creo que estoy satisfecho de la situación política que hay en La Rioja, del clima, por así decirlo, que es cierto que ha cambiado en estos tres años. Se dialoga, se discute, se negocia y tenemos ahí varios ejemplos, como la Renta de Ciudadanía o la ley del diálogo social o la de publicidad institucional o el pacto de emancipación. La política que estamos viviendo en estos momentos es de tender la mano y de hablar con todos y, poco a poco, va dando sus frutos. También hemos avanzado y hemos conseguido logros en los retos que teníamos como comunidad: el empleo, hay 6.250 riojanos más trabajando que hace tres años, y con un empleo cada vez de mayor calidad; la digitalización; la internacionalización; y el reto demográfico. ¿Hay muchas cosas por hacer? Seguro, y vamos a seguir trabajando en ello, pero estamos satisfechos de haber logrado la normalidad y el buen ambiente político, porque eso trae confianza y crecimiento económico.

- Pese a los postureos que citaba no da por perdido ese buen clima político, ¿no?

- No, no se ha perdido y estamos trabajando también en la reforma de nuestro Estatuto, que no sé si seremos capaces de llevar adelante, aunque por parte del grupo parlamentario mayoritario y por parte del Gobierno no va a quedar, pero hay que tender las manos todos.

- ¿Ese sería el gran reto a la vuelta del verano para cumplir el compromiso de que se aprobase en esta legislatura a la que le quedan meses?

- Yo no voy a cejar en el empeño porque pienso que se puede llegar a un acuerdo antes de que acabe la legislatura porque la labor de la ponencia ya se ha hecho y estábamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema entonces? Pues la oportunidad política, pero yo creo que algunos partidos deberían dejar de mirar si es oportuno políticamente o no y mirar por el bien de todos los riojanos. El acuerdo está ya, pero han llegado a decir que aprobar esa proposición de ley que está ya redactada y en la que dos grupos están ya de acuerdo, con lo que faltaría por sumar al grupo socialista y al de Podemos. Sin embargo, el grupo socialista no lo ve oportuno porque dicen que eso beneficia a Ceniceros. Y no, yo no quiero que la reforma del Estatuto beneficie a Ceniceros, quiero que beneficie a todos los riojanos y para ello vamos a seguir tendiendo la mano. Llevamos ya muchos años hablando de esa reforma y creo que es necesaria.