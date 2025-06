El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Martes, 17 de junio 2025, 08:56 Comenta Compartir

Menos dinero para la cosecha en verde

Una comerciante logroñesa abre hoy la sección con una reflexión sobre los daños causados por el granizo en el campo. «Digo yo que si se está destruyendo tanta viña, la cosecha en verde y todo el dinero que nos va a costar a los riojanos se verá reducido». Además, añade, «si sobra producción, pues ahora se cogerá menos uva, agradecidos». Asegura que «los comerciantes tenemos las tiendas llenas porque en primavera ha hecho frío y ese género nos lo hemos quedado y nadie nos ayuda».

Sigue el malestar por Santa Teresita

La polémica en torno a la decisión de eliminar la condición de parroquia a Santa Teresita sigue dando que hablar. Un lector cuenta que «una parroquia lo es por la personas, no por el edificio y lo que tiene que hacer su responsable es arreglarla. A qué están esperando». El hombre pide también que «los pasos procesionales los dejen donde están». Otro comunicante señala sobre el mismo tema que «el señor obispo sigue sin dar la cara, se le enviaron unas cartas y las firmas recogidas y sigue sin aparecer, igual que los políticos». Y para acabar plantea: «¿Saben las cofradías lo que les a costar mantener la iglesia?. Se necesita mucho dinero».

Retraso en entrega el De Buena Fuente

«Emoción» es lo que ha sentido nuestra siguiente lectora tras recibir la publicación municipal De Buena Fuente con toda la programación de San Bernabé una vez terminadas las fiestas. Lógicamente, lo reseña en tono irónico y con sorna, como otros logroñeses que también han llamado a esta sección por el mismo motivo.

«Incompresible que se venda uva de India»

Una mujer expone de manera muy sucinta que le resulta «incomprensible» que algún supermercado de Logroño venda «uva blanca de India y uva roja de Chile». «Y además, nada baratas», apostilla.

Reproche al alcalde por los patinetes

Otra vecina de Logroño reprocha al alcalde «la falta de policías» que vigilen el cumplimiento de la normativa por parte de los conductores de patinetes. Según cuenta, «el señor Conrado Escobar me dijo el año pasado que iba a haber más agentes en las calles para vigilar a las bicicletas y a los patinetes». Sin embargo, meses después relata que ella «no ve a los policías por ningún lado, así que –reclama al regidor– haga el favor de poner más policías por las calles y que empiecen a multar porque las personas mayores corremos muchos riesgos». Para terminar señala: «Por favor, no me mienta más».

Campaña y multas por las cacas de perro

Una comunicante que, según dice, tiene perro, llama para señalar que le gustaría «que el Ayuntamiento de Logroño hiciese otra vez la campaña (para recordar a los propietarios que limpien las cacas de los canes) y que verdaderamente la hiciesen cumplir». «Que los dueños de los perros lleven el kit para limpiar pises y cacas», reclama la mujer.

El toro guisado «es en realidad ternera»

Otro logroñés que se identifica como «el promotor del primer toro guisado» que se preparó en San Bernabé aclara que lo que se sirve «no es toro guisado sino ternera guisada;no engañen a la gente, por favor». Recuerda que el primer astado que se sirvió fue uno que mató el diestro Ordóñez en las fiestas, «pero ahora ya no se ofrece toro, es ternera guisada», insiste.

«Ese cartel propio de Celtiberia show de Luis Carandell, lleva una temporada en el cruce de Duquesa de la Victoria con Colón. ¡Luego, que hay accidentes! ¿Cómo no los va a haber? ¿Se imaginan si en cada 'Stop' pusiese: 'Cuidado, pare, que es posible que puedan venir, en dirección perpendicular a la que lleva, otros vehículos, en uno u otro sentido'. No viviríamos para contarlo», critica un lector.

