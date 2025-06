El Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 16 de junio 2025, 08:38 Comenta Compartir

Sin fecha de piscinas en Fuenmayor

Comenzamos en Fuenmayor, con la llamada de una vecina que quiere manifestar su malestar por el «tema de las piscinas municipales». «El pasado día 12 pregunté en el Ayuntamiento cuándo iban a abrirlas y me respondieron que la semana próxima aunque todavía no sabían el día». La lectora afirma que «lo que pasa es que están de obras y se les debería caer la cara de vergüenza por ponerse ahora a hacer unas mejoras en lugar de haberlas hecho en invierno, ya que la temporada de piscinas son apenas tres meses».

Poco sentimiento por el Día de La Rioja

Vamos ahora con José, vecino de Logroño, que explica que no suele irse de la ciudad en San Bernabé, pero este año lo ha hecho. «El caso –detalla– es que el día 9, el Día de La Rioja, me entró la morriña y me puse a buscar información en los periódicos locales, pero, salvo el discurso del presidente, es decir, un acto político en el que apenas participa la ciudadanía, me costó mucho encontrar noticias de la celebración». Nuestro comunicante lamenta que «no se hace nada identitario que realce nuestro carácter, tradiciones y nuestra forma de ser como riojanos». «Yo creo –agrega– que estos políticos que tenemos, más que riojanos, parece que simplemente viven en La Rioja porque les da apatía utilizar la bandera riojana». Continúa señalando que «las banderas de España, eso sí, bien grandotas, y lo digo a mucha honra porque somos españoles, pero también riojanos». Por último, propone que «si nuestros políticos no tienen sentimiento riojano, que se vayan a calentar un sillón al Senado y, si lo tienen, a ver si el año que viene somos un poquito más riojanos y ensalzamos nuestros valores, tradiciones y nuestra bandera».

Un único juzgado de familia en Logroño

Seguimos en la capital con la opinión de un nuevo lector sobre las protestas de esta semana protagonizadas por jueces y fiscales contra la reforma de la carrera judicial: «Me parece bien que se manifiesten por sus derechos o por lo que crean conveniente, pero también creo que, a quien corresponda, debería poner más empeño en habilitar al menos un nuevo turno para el juzgado de familia en Logroño». En este sentido, el comunicante asegura que «sólo hay uno, con una juez, y la resolución de los casos se demoran durante año y medio o incluso hasta dos años, con lo que igual tienes que estar mucho tiempo sin ver a tu hijo, por ejemplo, mientras se aclara todo». «Un tiempo de espera tan abultado es una auténtica barbaridad para temas tan sensibles y tan importantes como estos», concluye.

Queja por el 'no bollito' de San Bernabé

Y terminamos por hoy con la llamada de una vecina de Logroño de toda la vida que no entiende cómo se van cambiando las tradiciones. En concreto, se refiere a San Bernabé y al reparto del pez: «Me parece una vergüenza que ahora nos den una rodaja de pan, cuando la tradición de toda la vida era entregar un bollito de pan». La lectora asegura que, ya de niña, iba a «disfrutar del pez y del bollito en una tradición tan bonita como San Bernabé, pero lo de la rodaja me parece una cutrería».

... y La Guindilla La plaza de la Alhóndiga, en un estado «lamentable»

«Más de cuatro personas duermen cada noche en viejos colchones y cartones en la plaza de la Alhóndiga de Logroño, frente al centro de salud Espartero», lamenta una lectora que pasa por ahí cada día. Además, «orinan en las jardineras cercanas y hay muy mal olor». Califica la situación en la que viven estas personas como «inhumana» y pide que se haga algo al respecto.

