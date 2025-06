El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Viernes, 13 de junio 2025, 08:17 Comenta Compartir

Repique de madrugada

El primer mensaje de hoy señala que «me parece inadmisible que por muy San Bernabé que sea, esta noche hayan sonado las campanas de La Redonda a la 1 y a las 2 de la noche y hayan repicado durante por 5 minutos». Según arguye, «esto no se da en otros barrios. Me parece una falta total de respeto para los vecinos y la gente que trabajamos. Se nota que no vive en el Casco Antiguo ningún concejal. Como si no tuviéramos suficiente con los bares, las discotecas, las despedidas y los apartamentos turísticos», finaliza el comunicante.

Patinetes peligrosos y pasividad policial

Indignada llama otra vecina de Logroño «por la situación de los patinetes a motor en las aceras». La mujer expone que ve muchos de estos vehículos «ir a toda velocidad con el peligro que eso supone, especialmente para las personas mayores y los niños». Y cuenta que tras contemplar el caso de un repartidor de comida que iba a toda velocidad por la acera, informó a la policía y «me dijeron que no podían hacer nada».

Las uvas tienen más usos que el del vino

El Teléfono salta ahora al ámbito agrario con otro ciudadano que discrepa respecto al arranque de viñas, en referencia a unas declaraciones recientes de ARAG-Asaja. «Las uvas –defiende– se pueden aprovechar, si no para vino con denominación, sí para hacer vino de mesa, que da tanto negocio como el otro, y también se pueden utilizar para hacer mostos, para vermú y hasta para cosméticos». «Lo que no se puede hacer es tirar los racimos y dejarlos en las viñas para que produzcan plagas de mosquitos», remacha.

Contenedor pendiente de arreglo

Una vecina de la calle Cantabria de Logroño pide que arreglen el contenedor verde de la calle Cantabria número 22. «Lleva roto más de dos meses. Al bajar la tapa hace un ruido terrible. He avisado al 010 del Ayuntamiento de Logroño en numerosas ocasiones. Me dicen que pasan aviso a Medio Ambiente, pero nadie lo arregla», finaliza ella en su mensaje a esta sección.

Derecho al descanso

«Es entendible que haya que trabajar y construir, pero no es comprensible que hoy (por el miércoles), día de San Bernabé, desde las 08.00 haya máquinas excavando en lo que va a ser el nuevo edificio de UNIR. Tanto derecho hay a trabajar como a descansar. En días laborables es comprensible pero, en festivos, que respeten el descanso de vecinos», expone otro comunicante.

Milei en el Centro Riojano de Madrid

Dice la lectora que acaba de leer que Javier Milei visitará el Centro Riojano de Madrid «y me he sentido ofendida de recibir a un personaje como él en un sitio que representa a La Rioja».

Gracias por el auxilio

«El pasado jueves se cayó mi madre en la calle y fue atendida por los vecinos y la gente de alrededor. Gracias a todos los que auxiliaron a mi madre, a los vecinos y a los servicios sanitarios por la actitud que tuvieron con ella», dice una lectora.

La máquina de Correos

Cuenta el comunicante que cierra la sección que ha ido a Correos a recoger un paquete y ha observado que a personas que llegaban más tarde la máquina las pasaba antes. «Una señora a la que le ocurría lo mismo que a mí ha preguntado y le han dicho que a los clientes les atendían antes. Qué lista la maquinita que, sin pedir ningún dato y solo con dar al botón, sabe quién es cliente o no», concluye.

... y La Guindilla Un cartel informativo sucio y con pintadas

Las pintadas sobre el mobiliario urbano de Logroño son un tema recurrente en esta sección. «Este es el bonito espectáculo que se encuentran los turistas y foráneos», lamenta un lector que nos envía esta fotografía del cartel informativo del edificio del Parlamento de La Rioja tomada en la puerta del bar mismo nombre. «Sin comentarios», concluye.

