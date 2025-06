El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 4 de junio 2025, 08:25 Comenta Compartir

Suciedad en Alberite

La sección se abre con la queja de una vecina de este pueblo riojano. «Estoy hasta las narices de pagar impuestos para que el pueblo siga sucio. Cada día metemos a más gente para limpiar y si un pájaro se ha muerto en una acera hace una semana, ese pájaro no se queda ahí todo ese tiempo. Por más gente que se contrate para limpiar, el pueblo sigue estando sucio. No lo puedo llegar a entender, pero algo está pasando. La gente no está cumpliendo con lo que tiene que hacer».

Ser sanitario con más de 65 años

«Soy una profesional sanitaria y ayer leí comentarios de tres médicos que después de los 65 años mantienen su trabajo activo. Me parece estupendo cuando eso se hace con total responsabilidad y sin discriminación de edad. La experiencia puede ser un grado, pero me parece que hay que, por lo menos, estar al cien por cien en el rendimiento. Sobre todo en este tipo de profesiones», comenta esta vecina de Logroño.

Horarios del torneo Comillas

La siguiente llamada muestra el descontento de un vecino sobre los horarios del torneo Comillas que tuvo lugar el pasado sábado:«Deporte sí, pero con sentido común. El sábado se organizó el torneo del Comillas con 34 grados a las dos de la tarde y niños de cuatro años compitiendo. Por parte de padres se pidió a la organización que modificara los horarios y la duración de los encuentros de 25 minutos debido al calor extremo. Sin embargo, la organización comunicó que era responsabilidad de los padres que jugasen los niños o no, por lo que no iban a modificar nada. Además, también lo justificaron con la final de la champions, porque coincidía.

«Hay que predicar con el ejemplo»

«Llamo para contestar a una queja que se publicó el otro día sobre la fiesta realizada como fin de curso del programa de vida sana municipal, del Ayuntamiento de Logroño. Y lo que quiero decirle a la usuaria que escribió esta queja es que los platos de plástico se pueden reciclar. Sin embargo, aunque se quiera, en Las Norias no hay contenedores que lo permitan», aclara.

La atención sanitaria en Logroño

«Quiero expresar mi descontento al no recibir respuesta cuando llamo al Hospital SanPedro o a Rioja Salud. Me resulta imposible hablar con ellos, ni siquiera a través de atención al cliente. Tengo diabetes y necesito que me pinchen. Ni te descuelgan el teléfono», dice molesta la vecina de la capital riojana.

«¿Dónde están los taxis matarile, rile...?

Así empieza el lector de musical para exponer que «cuando se pide un taxi uno espera llegar antes que andando o en bus… salvo que sea fin de semana. Una funesta noche sufrí una urgencia y no hubo manera de poder acudir al hospital y para más inri, me respondía un robot. Después de jurar en arameo me di cuenta de dos cosas: es mejor llamar al 112 y que podía sacarme un sobresuelo como taxista de extranjis. Ah, por cierto, la urgencia supuso dos horas y media de quirófano. ¿Se puede demandar al servicio de taxis?», dice.

... y La Guindilla Una poda para pasar de forma más cómoda

La imagen del día viene acompañada de la sugerencia de una lectora que nos lleva al centro de la capital riojana. «Los setos en la Gran Vía son tan grandes que parecen casi árboles. Creo que podrían sanearse y podarse en la parte de abajo hasta un metro ochenta, para que los ciudadanos podamos pasar sin tener que chocar con ellos», apunta.

