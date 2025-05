El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 28 de mayo 2025, 09:15 Comenta Compartir

Inútil el cojín berlinés de avenida de la Sierra

«El llamado cojín berlinés de avenida de la Sierra es, sin duda, el más inútil de todos los elementos disuasorios de velocidad instalados en Logroño», inicia su mensaje el siguiente lector, antes de añadir: «No sabemos quién fue el 'ingeniero' que diseñó semejante esperpento. Prácticamente el 100% de los coches, no solo no frenan ante el cojín sino que invaden el carril contiguo para pasar por el medio al tener una anchura suficiente para que pasen el 100% de los vehículos a motor». El ciudadano considera que «este diseño defectuoso no solo conlleva que no se frene ante el cojín berlinés, sino que puede provocar posibles accidentes ya que los coches invaden siempre el carril contiguo para pasar por el medio». Por lo tanto, concluye que el Ayuntamiento debería replantear este sistema «mal diseñado» y reducir la anchura existente entre los dos elementos.

Un tren que nunca cumple con el horario

«Mi queja se suma a la que vivimos los pasajeros que cogemos el media distancia entre Zaragoza y Logroño y viceversa», introduce. «Yo suelo coger el de las 17.42 los viernes en Delicias. Desde hace 4 años, no recuerdo una sola vez que haya salido o llegado a su hora. Los retrasos suelen ir de 20 a 60 minutos, como el pasado 23 de mayo. Las explicaciones, cuando las dan, son muy variopintas. Un ejemplo: 'Cambio de frecuencia de los semáforos por tema del Alvia'», ironiza el lector. «Las excusas son surrealistas y hay de todos los tipos según quién pregunte. Añadir también los deficientes vagones, abarrotados e incómodos y eso que hablamos de una línea que atraviesa tres comunidades y ofrece un servicio de cercanías y media distancia. Yo cambiaré el 'tren chispita' por el autobús», anota.

Un agradecimiento desde Nájera

Una vecina de Nájera expone que estuvo el domingo en las urgencias de la localidad y «el doctor que me atendió fue muy profesional, me trató muy bien, me explicó con detalle lo que tengo y todo lo referente a una operación reciente». «Tuvo mucha empatía y por eso quiero darle las gracias por su amabilidad y su profesionalidad, ya que lo mismo que la gente que se queja también está bien reconocer los valores», dice.

Un canon a los propietarios de perros

La siguiente llamada procede de Haro, donde un grupo de vecinos mayores dice estar de acuerdo con un mensaje anterior en el que se pedía un canon para los propietarios de perros, «que no pagan nada y destruyen la ciudad». Habla de los «excrementos y orines que no son limpiados dejando las calles hechas un asco como todas las esquinas, portales, negocios, farmacias, panaderías, vallas, farolas, señales, árboles, un sinfín de etcéteras». «Proponemos 500 euros para perros pequeños, 1.000 para los grandes y 2.000 para los potencialmente peligrosos», resume.

Ruidosas bolsas de plástico en el cine

«Fui a ver una película al cine y fue insoportable el ruido que metía la parejita de al lado con las bolsas de chuches. Pagas para escuchar ese plástico insufrible y rezas para que acaben en los anuncios y 'teasers'», remacha.

... y La Guindilla Cartel vandalizado en la Esdir que impide conocer la historia

«Es una pena. No hay cartel que se libre», comienza el lector que envía la fotografía de hoy sobre el situado junto al edificio de la Esdir, en Logroño. Como lo han llenado de pegatinas, «en el texto que no se puede leer se indica que en otro tiempo se utilizó como cárcel. Supongo que algunos jóvenes que pasean por su interior lo desconocen. El olvido es el mayor fracaso», concluye.

