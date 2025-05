El Teléfono del Lector

La Rioja Viernes, 23 de mayo 2025, 08:48 Comenta Compartir

Terrazas en expansión y perros que no pagan

Iniciamos hoy la sección con un viejo conocido en este espacio que deja un mensaje con críticas en varios frentes que reproducimos a continuación: «Somos unos auténticos pagafantas ante este Ayuntamiento que protege a la hostelería dándole más superficie y terrazas del espacio público de todos los ciudadanos y les amplía el horario de cierre para que nos saciemos y nos emborrachemos». A esta primera crítica suma otra: «Y a los dueños de los perritos no les vigilamos ni multamos por dejar su pises y excrementos esparcidos por toda la ciudad, sus largas correas por las aceras que nos impiden caminar con tranquilidad y encima les hacemos jueguecitos y cercados en los parques y no pagan nada. No hay un impuesto para ellos, todo lo pagamos los pagafantas que vivimos y mantenemos la ciudad». Aprovecha también para mencionar «las subvenciones que reciben viticultores y bodegueros por arrancar, por la vendimia en verde y la destilación y que pagamos todos».

El sonido «horrible» de la sirena del Espolón

«Hacía tiempo que no había pasado por el centro y hoy que he ido he vuelto a escuchar ese sonido horrible de la sirena del Espolón», nos cuenta el siguiente lector, que considera que «somos unos provincianos con mayúsculas». Y continúa: «Imagínense un sonido así sonando en la Puerta del Sol de Madrid, en la plaza de Cataluña en Barcelona o en la plaza de mi pueblo... Nos escandalizaríamos todos». Comenta además el lector que ese sonido le recuerda al de los bombardeos y los campos de concentración de los nazis.

Le llegó el recibo fuera del plazo de pago

El siguiente mensaje recoge una queja dirigida también al Ayuntamiento de Logroño en relación al cobro de un tributo. El autor comenta que el pasado 7 de mayo acudió a pagar el impuesto de circulación a su entidad bancaria y le indicaron que «no podía realizar la operación porque estaba fuera de plazo». Cuál fue su sorpresa que al comprobar las fechas vio que «había recibido la notificación de pago pasado ya el plazo de ingreso en periodo voluntario», por lo que acudió a la Oficina municipal de Atención al Contribuyente el 8 de mayo, en donde una empleada le indicó que tenía que pedir cita previa, «pero que hasta el próximo día 22 no la podía solicitar». Y entonces se pregunta: «¿Quién tiene que pagar los intereses de demora que van corriendo cuando se trata de un problema que ha generado exclusivamente el Ayuntamiento?».

Retraso en recibir el 'De Buena Fuente'

Vamos con otra queja recurrenta en la sección, el retraso en el reparto de la publicación 'De Buena Fuente' del Consistorio logroñés. Otro lector asegura que el último ejemplar con fecha del 16 de mayo lo ha recibido el 21 de mayo. «Aquí el que manda es Correos, no manda el alcalde por lo que se ve», deja como reflexión.

Critica a los ultras que agitan el Congreso

Otra ciudadana se queja de que haya ultras que no dejen hacer el trabajo en el Congreso «a los periodistas que son de verdad». «A esos extremistas no los tenían que dejar entrar al Congreso, es vergonzoso», señala antes de pedir más mano dura contra estas prácticas que considera «intolerables».

Baches en el Camino Viejo de Alberite

Y terminamos la sección con los baches en el Camino Viejo de Alberite, una zona frecuentada por agricultores, andarines y ciclistas. El lector quiere remarcar que «aunque se han tapado algunos agujeros con escombro, sigue habiendo muchísimos baches, algunos muy profundos».

... y La Guindilla «¿Cuándo van a arreglar la rejilla de Gran Vía?»

La queja es clara: «¿Cuándo van a arreglar la rejilla en la Gran Vía a la altura del numero 61? Por precisar, está en el edificio Robinson y ya son varias las caídas de personas y se pueden hacer bastante daño. Sin ir más lejos, el lunes, una señora fue socorrida por la Policía Local que puso una cinta para señalizarlo lo que veo insuficiente ya que es una chapa de rejilla que se eleva».

