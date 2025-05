El teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 15 de mayo 2025, 12:59 Comenta Compartir

Limpieza bajo los contenedores

Dice el lector que abre la sección que «aunque ahora parezca que nunca va a llegar el calor, un día llegará y nos acordaremos de esa limpieza preventiva que ahora estaría bien hacer. Me refiero a dar un manguerazo bajo los contenedores de vidrio, que con la melaza que sueltan, dejan un cerco bastante desagradable y que es pura ambrosía para los insectos», relata. Advierte igualmente que «fue debido al sonoro impacto visual, sonoro y olfativo que genera la descarga del vidrio cuando reparé en que bajo el iglú hay espacio para un poco más de higiene y que podría realizarse mientras el contenedor se eleva. Hablo del vidrio, pero también podría ser extensivo al resto de recipientes», concluye.

Mal estado de Calleja Vieja con Pedregales

«Hola, llamamos de la Calleja Vieja con el camino Pedregales porque ya estamos hartos de llamar al 010 a dejar quejas en el Ayuntamiento y no hay manera», relata antes de exponer que «tenemos el camino que es intransitable. No puede pasar la gente mayor que vive allí. Tampoco se puede pasar con el coche... es que está fatal, lleno de socavones, todo ese tramo del camino es una vergüenza. De verdad, una pura vergüenza. Me gustaría que lo vieran. Yo no hago más que mandar fotos al Ayuntamiento por los socavones, pero es que no quieren entrar ni siquiera coches ni, por ejemplo, los taxis», concluye.

«Señores políticos: vayan a comer a casa»

Deja el recado un vecino de Castañares en relación a los actos del otro día en Hervías que generó un comentario «en el que se quejaban de que invitaban a autoridades y no invitaban a los del pueblo. Y yo me adhiero a ese comentario por varios motivos», explica antes de exponerlos. «En las fiestas de los pueblos siempre se invita a los políticos, se les pone comida, se les hacen alabanzas, pero yo no sé a qué vienen. Y estoy de acuerdo con él. Un lunch se pone para que las autoridades y el pueblo se junten, pero ya está bien de comilonas, que ellos tienen buen sueldo para ir a restaurantes y que se pongan sus buenas comidas. Veo bien un lunch para el pueblo y punto, pero las comidas, que cada cual se pague la suya, que no estamos en tiempos de bonanza. Señores políticos, vayan a comer a sus casas. Que tienen buenos sueldos», proclama.

Mucha suciedad en el barrio de Yagüe

La siguiente llamada hace hincapié en «la extrema suciedad que hay en el barrio de Yagüe, en concreto en la calle Salamanca a la altura de la farmacia. Es necesario que vengan las brigadas de limpieza con un equipo de agua a presión o algo que acabe con toda la pelusa incrustada que está en las aceras, que es tremendamente sucio y parece barro y es muy molesta», anota.

Logroño «es una ciudad muy ruidosa»

Lamenta el vecino de Logroño el ruido insoportable que genera la ciudad. Empieza por los helicópteros. «El galeno, ese pájaro de acero amarillento que desafía todas las leyes de la física. Su ensordecedor sonido llega media hora antes a los ciudadanos que su velocidad. Y dicen que este trasto salva vidas. Será porque los pacientes no están muy graves. Pues lleva la velocidad de Rocinante, sin exagerar. ¿No se le podría poner un cohete en el culo para que galopara como Babieca?», emplea como analogía. «Pongan un silenciador potente para poder paliar ese rugir insoportable e infernal. Además tenemos a los caimanes de Recajo que también acaban panza arriba, los de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y al temido Pegasus. Y las motos con poco silenciador o nulo y a los coches tuneados. Logroño es una ciudad ruidosa hasta no aguantar. A ver cuándo el Ayuntamiento y la Comunidad meten mano a estas tropelías, el ruido mata. Al igual que el alcohol, las drogas, el tabaco y la contaminación. ambiental, gracias, buenas tardes y salud», concluye.

... y La Guindilla Un arreglo para los baches del Camino Viejo de Alberite

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el Camino Viejo de Alberite. En esta zona, «hay muchos socavones y los coches tienen que orillarse cuando se cruzan con otros, con el riesgo de atropello que supone para los peatones, que se tienen que meter por los baches y pueden ser salpicados por los coches». «Es una auténtica aventura», dice antes de solicitar que lo arreglen.

