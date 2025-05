El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 7 de mayo 2025, 09:22 Comenta Compartir

Un aparcamiento y una zona abandonada

Abrimos la sección con una llamada donde la remitente deja dos temas recurrentes durante las últimas semanas: «Se sigue sin poder aparcar en el Hospital de La Rioja, en avenida de Viana. El personal sanitario no puede aparcar, nos multan y tenemos que salir una hora antes de casa para poder llegar bien al trabajo, porque cuesta mucho conseguir un sitio para dejar el coche». La mujer pide que la dirección «lo solucione con el aparcamiento que hay en la zona interior». Además, añade que «el entorno de Montesoria está abandonado, sucio y las calles se levantan por las raíces de los árboles. Llevamos así cuarenta años y no se ha mejorado nada. También tiene unos badenes que algún día van a provocar algún atropello».

Gala del deporte en Fuenmayor

En la siguiente llamada, un vecino de Fuenmayor quiere felicitar al Ayuntamiento:«Quiero felicitarles por la Gala del Deporte que organizó el otro día, porque la verdad que fue un pedazo de espectáculo» y envía «un gran reconocimiento a todos los chavales. Fue increíble».

Apoyo a Demanda Casco Antiguo

«Quiero mostrar todo mi apoyo –afirma otro lector– a la asociación Demanda Casco Antiguo, porque me parece una vergüenza lo que ocurre con el ocio nocturno en Logroño. No hay apoyo a los vecinos y parece que solo lo hay para las grandes terrazas y su beneficio. Yo no vivo en esta zona de la ciudad, pero estoy harto de no poder pasar por parques, aceras, calles y plazas porque está todo lleno de terrazas gigantescas que ocupan demasiado, además de la ordenanza del ruido, que también hay que tenerlo en cuenta». Según argumenta, «lo que hay que considerar es la buena vecindad de los logroñeses, su descanso y su bienestar. No otros aspectos».

Crítica a un conductor de la línea 2

«Estaba en el autobús esta mañana, concretamente en la línea 2, y he visto cómo el conductor le ha manado bajarse del bus a una niña de 12 años que siempre se sube a la misma hora todos los días. La pobre ha pasado un mal rato y un apuro tremendo. Considero que el conductor le podría haber dejado subir, porque lo coge todos los días. Podría haberle dicho que mañana pasase la tarjeta dos veces y ya está. Qué poca empatía», nos cuenta otro lector molesto con lo que vio.

Mal estado del Camino de Jerusalén

Cerramos la sección con la siguiente queja: «El camino, que va desde la ermita del Cristo hasta la calle Rumanía, conocido como el Camino de Jerusalén, está en un estado lamentable. Desde la urbanización de la zona de Valdegastea, la instalación de los campos de fútbol y la instalación de los viveros municipales la densidad de trafico rodado en ese camino (antes asfaltado) se ha multiplicado exponencialmente y, debido a las características de la vía, su deterioro también». Detalla el lector que «hay agujeros infinitos, lindes inexistentes, socavones, piedras y baches. Y eso supone mucho peligro para transeúntes y ciclistas. Pido que se arregle, para así poder facilitar la vida a los vecinos de estos barrios».

... y La Guindilla Acumulación de semillas y pelusas

Abedules, arces, fresnos... las semillas se acumulan en las calles, como en esta del barrio de Yagüe, donde su presencia es notable. Un vecino cita que ha tenido que «barrer las de la entrada a mi garaje porque voy en moto y las ruedas no se agarran. Considero que es peligroso y la montaña crece día a día, lo que deja a las claras que tampoco se pasa la escoba muy a menudo».

