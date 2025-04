El Teléfono del Lector

La Rioja Sábado, 26 de abril 2025, 08:59 Comenta Compartir

Largas listas de espera en sanidad

La primera llamada del día muestra el descontento de una vecina de Logroño ante las «largas listas de espera». «Mi marido lleva esperando a una operación de Urología desde octubre del año pasado, casi siete meses. No son 81 días», comenta. Otra vecina también deja una queja acerca de las listas de espera en la Seguridad Social y dice que «es una vergüenza».

«Estoy hasta las narices...»

La remitente de la llamada llama desde Alberite para dejar el siguiente mensaje:«Estoy hasta las narices de que algunas personas que tienen perro dejen sus heces en la calle y no las recojan. Concretamente es una señora que siempre va con su mascota, un perro, a veces a dos, y nunca recoge los excrementos. Yo, que tengo también perro, siempre llevo bolsas y botella de agua para recoger y limpiarlas. No entiendo por qué hay gente que no lo hace, luego es normal que nos miren mal a todos los que tenemos mascotas».

Agradecimiento por la baldosa

«El otro día leí en el periódico que se había pedido poner la baldosa que faltaba en la plaza Joan Miró y llamo para agradecer la rapidez, porque desde hace un par de días está. La verdad que hacía mucha falta porque, como dijeron, en el barrio hay también muchas personas mayores y ese hueco en el pavimento podía llegar a provocar caídas o tropiezos», dice agradecida la vecina.

Felicitaciones a dos oftalmólogas

Un vecino de Lardero agradece y felicita a dos doctoras del sector de Oftalmología por su «buen recibimiento en la cita, donde me han explicado los problemas que la edad está dejando en mi vista. Han sido muy amables y simpáticas. Aunque este servicio suele generar quejas, en mi caso son felicitaciones», asegura.

Mala carretera en Ledesma de la Cogolla

La siguiente llamada deja otra queja, en este caso sobre la carretera de este municipio riojano: «Cierto es que hay muchas cosas que arreglar en la comunidad, pero esta carretera, que se arregló hace ya veinte años, necesita una capa de asfalto en su totalidad, debido a los continuos baches que la jalonan. Principalmente en el primer kilómetro, que está totalmente destrozado por los camiones que van al Truchero de Bobadilla. Necesitamos soluciones», explica molesto el vecino.

«Mis cartas se las entregan a la vecina»

«Quiero quejarme porque no es la primera vez que me pasa. Mis cartas se las entregan a la vecina, o a otros vecinos en general. Esta vez he tenido la suerte de que la vecina me las ha entregado a mí, que además estaba esperando algunas importantes del hospital. Creo que es importante que nos entreguen las cartas a cada uno», pide la vecina.

Colonia felina en la calle Medrano

La última llamada del día deja un mensaje de una vecina sorprendida por una iniciativa que ha visto esta mañana: «Iba paseando con mi perro y he visto un cartel que indicaba que había una colonia felina, incluida en el proyecto CER. Me ha parecido muy buena idea y he comprobado al leer el rótulo que está gestionada por voluntarios. Además también incluían información sobre prohibiciones, sanciones y cosas a evitar, un punto extra para aquellos que vean la verja y se pregunten que hay tras ella», dice.

... y La Guindilla Nuevo (y enésimo) arreglo de los espejos del túnel

Ampliar

Transmitía no hace mucho tiempo un lector una queja sobre el destrozo de los espejos del túnel bajo la circunvalación que dan acceso a La Grajera. «He cazado a los de mantenimiento dando los últimos toques a los nuevos. A ver lo que duran», dice. «Me han dicho los operarios que nadie se cree que los cambiamos y eso da más pena todavía porque los pagamos entre todos», acaba.

