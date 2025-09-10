Prevención del suicidio: la llamada que ayuda a salvar vidas

La Rioja registró el año pasado 17 muertes por suicidio, la cifra más baja en las últimas décadas. Sin embargo, detrás de esos números hay ... historias, personas que en un momento de su vida decidieron quitarse la vida por un motivo u otro aun teniendo a su disposición herramientas como el Teléfono de la Esperanza. Un servicio en el que se ofrece una «escucha empática» con el objetivo de que esos registros sigan descendiendo en los próximos años.

Este miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el Teléfono de la Esperanza de La Rioja se echó a la calle, bajo el lema 'Por un futuro mejor', para concienciar. Para procurar que el suicidio deje de ser un asunto tabú y para incidir en todo lo que engloba el verbo escuchar. «Va mucho más allá que oír», recalca Cristina Díez, presidenta de la organización en la comunidad autónoma. «Cuando escuchas, se establece una conexión con la otra persona y se pone el foco en ese que está intentando transmitir algo», argumenta.

17 fallecimientos por suicidio se registraron en La Rioja el año pasado.

Si, además, al verbo se le añade el adjetivo 'empática', su significado se engorda mucho más, si cabe. «Porque hace que la escucha llegue a su destinatario, cree vínculos y se produzca una respuesta», enumera Díez, Y ahí reside la clave del Teléfono de la Esperanza. «Acogemos y acompañamos a la persona, pero además trabajamos con los servicios de emergencia de La Rioja y podemos actuar tanto a través de la atención telefónica como en la prevención directa del suicidio», destaca la presidenta de una entidad que el año pasado recibió casi 8.500 llamadas.

Su trabajo, realizado por una treintena de profesionales y voluntarios, se desarrolla sobre esa base de la escucha empática y, a partir de ahí, se busca que el remitente se sienta acompañado. «Les damos importancia para que ellos sean capaces de ver que se comprende su sufrimiento», expone Díez. De esa manera, podrán comprender que existe ese futuro mejor del que habla la campaña de este año y en el que se basa el cortometraje 'Todas las vidas de Virginia Woolf'. Una pieza audiovisual con la que se responde a una pregunta: «¿Qué habría pasado si Virginia Woolf hubiera encontrado ayuda a tiempo?».

Ampliar Cristina Díez, presidenta del Teléfono de la Esperanza, en la carpa informativa instalada en el parque Gallarza. S. T.

Soledad no deseada

Esa ayuda la puede ofrecer en la actualidad el Teléfono de la Esperanza, desde donde se señala a la soledad no deseada como una de las circunstancias sobre las que se construyen algunas de las ideas autolíticas de los ciudadanos. «Su origen puede ser diverso, tú no la decides, pero puede venir impuesta por una situación concreta que te toque vivir o por la dificultad para conectar o para relacionarte con los demás;hay gente que se siente sola aunque esté rodeada de gente», relata la presidenta de la entidad en La Rioja, quien considera igualmente que hablar abiertamente del suicidio sigue costando. «Cada día menos», se congratula Díaz antes de hacer referencia al papel que puede jugar el entorno a la hora de levantar la voz. «Pueden ayudar a que esa persona dé el paso a contárselo a alguien, aunque quizás no quiera hacerlo, y a través de esa primera comunicación empezar a ayudarle», resalta Díez.

En ese papel colaborativo, desde el Teléfono de la Esperanza se incluye tanto a los familiares como a los amigos, pero también a los centros educativos, en el caso de estudiantes, o el entorno laboral. «Somos fundamentales todos y cada uno de nosotros», sintetiza la presidenta de la organización riojana, quien reconoce que hay llamadas que «les afectan» de manera especial. «En esos casos, tenemos equipos y personas en los que apoyarnos», relata la cara visible de la entidad. Preguntada por si recuerda alguna llamada que le impactó, por un motivo o por otro, de un modo especial, responde: «Todas son importantes porque al otro lado hay personas que han dado el paso para contarnos lo que les sucede;y se merecen toda nuestra atención».

De interés 941 490606 Es el número del Teléfono de la Esperanza. Atiende las 24 horas de los 365 días del año.

Sobre todo eso se habló este miércoles en una jornada que contó, entre otras propuestas, con un espacio de escucha, actividades de sensibilización, la lectura de un manifiesto y el encendido de velas en memoria de esas 17 personas fallecidas en 2024. «Nos gustaría que tanto el próximo año como todos los demás la cifra llegara a cero», desea Cristina Díez, quien espera igualmente que el descenso en el número de muertes por suicidio registrado el año pasado no se convierta en una cifra aislada. «Que realmente se trate de una tendencia que se sostenga en el tiempo y que continúe a la baja a lo largo de los años», concluye.