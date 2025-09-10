LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acto celebrado este miércoles en el parque Gallarza en el que se encendieron velas en recuerdo de las personas fallecidas por suicidios. Justo Rodríguez

Prevención del suicidio: la llamada que ayuda a salvar vidas

En el Teléfono de la Esperanza de La Rioja apuestan por «la escucha empática» para seguir reduciendo las cifras de intentos autolíticos

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:10

La Rioja registró el año pasado 17 muertes por suicidio, la cifra más baja en las últimas décadas. Sin embargo, detrás de esos números hay ... historias, personas que en un momento de su vida decidieron quitarse la vida por un motivo u otro aun teniendo a su disposición herramientas como el Teléfono de la Esperanza. Un servicio en el que se ofrece una «escucha empática» con el objetivo de que esos registros sigan descendiendo en los próximos años.

