Telefónica impulsa la transformación digital de La Rioja La cobertura en 5G alcanza ya al 94,6% de la población riojana y la fibra óptica llega al 94,4% de los hogares y empresas

La Rioja Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

En los últimos diez años, Telefónica ha invertido 118,3 millones de euros en La Rioja, consolidando una infraestructura que permite a las empresas y administraciones aplicar todo el potencial de tecnologías emergentes como el IoT, la Inteligencia Artificial y el Big Data.

Telefónica ha desplegado 266.710 unidades inmobiliarias con fibra (FTTH) y ha liderado el apagado de la red de cobre, incluso en entornos rurales. Este esfuerzo convierte a La Rioja en un territorio preparado para la digitalización total, con una cobertura 4G del 98,9 por ciento y un despliegue 5G que supera el 94 por ciento.

Este avance llega en un momento clave para la región, con proyectos estratégicos como la digitalización del sector vitivinícola, la logística inteligente y la modernización de servicios públicos.

Telefónica colabora con el Servicio Riojano de Salud para optimizar la Atención Primaria, con los Servicios Sociales para crear una historia social única y con la Administración de Justicia para digitalizar las salas de vistas. Además, impulsa la digitalización educativa con el proyecto Hypatia, dotando aulas con paneles interactivos y tecnología avanzada.

5G y tecnología para la competitividad

El despliegue 5G permite casos de uso innovadores como el proyecto de logística inteligente en la central de Würth, que combina IA, visión artificial y analítica de datos para avanzar hacia la industria 4.0. Estas soluciones, junto con servicios como redes privadas 5G y Multiaccess Edge Computing, ofrecen ultra baja latencia y capacidades avanzadas para sectores estratégicos.

Impulso al talento y la innovación

Telefónica apuesta por el talento digital en La Rioja con iniciativas como la Cátedra Telefónica en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que tiene como objetivo fomentar el estudio, la sensibilización y la investigación sobre el entorno digital y su impacto en la educación y la sociedad.

En un mundo hiperconectado, esta cátedra trabaja para conectar las necesidades de la industria con las habilidades de los ciudadanos, promoviendo el uso responsable y eficaz de la tecnología en entornos educativos y profesionales. Además, la Fundación Telefónica ha formado a más de 100 personas en cursos Conecta Empleo y cuenta con 17 voluntarios activos en la comunidad.