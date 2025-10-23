TDAH Rioja reclama detección temprana y más apoyo público

Juan Marín del Río Logroño Jueves, 23 de octubre 2025, 16:47 Comenta Compartir

Cuando una persona adulta con TDAH acude a un profesional de la salud mental y tiene que escuchar que eso son invenciones o que no están para atender estas cosas, eso no es sanidad para todos; nos sentimos pacientes de segunda». La presidenta de la Asociación TDAH Rioja, Marina Grijalba, ha denunciado este jueves en el Parlamento de La Rioja la falta de atención pública y la precariedad de los recursos destinados a las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En el acto celebrado con motivo del Día Europeo del TDAH —el próximo lunes 27 de octubre—, Grijalba ha denunciado que «la sanidad pública no garantiza una salud mental para todos» y ha criticado la falta de compromiso del Ministerio de Sanidad con el colectivo.

«Hay familias que se ven obligadas a acudir a profesionales privados o a dejar sin atención a sus hijos», ha lamentado poniendo el foco en que la atención solo llega «cuando la situación ya es límite», y ha reclamado que las administraciones actúen antes de que los casos se agraven. Además, Grijalba ha advertido de que la falta de diagnóstico temprano puede tener graves consecuencias. «Si no atendemos los primeros síntomas, nos encontraremos a jóvenes cuya sintomatología se ha agravado hasta derivar en patologías más graves. Sabemos que hay personas que incluso han llegado al suicidio porque no fueron atendidas a tiempo», ha señalado con contundencia.

Entre las demandas de la asociación, Grijalba ha reclamado una atención pública temprana y preventiva, con equipos multidisciplinares y una mayor formación en medicina primaria. «Queremos que se forme mejor a los médicos de familia para detectar el TDAH y manejar la medicación. Las listas de espera en neuropediatría son de varios meses, y eso retrasa el diagnóstico», ha indicado. También ha pedido que el Gobierno central garantice el suministro de medicamentos, tras los episodios de desabastecimiento de metilfenidato sufridos el último año, y que se refuerce la red de psicólogos en La Rioja «hasta alcanzar al menos 18 por cada 100.000 habitantes».

Durante el acto, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández-Cornago, ha mostrado su apoyo al colectivo y ha destacado la importancia de «sustituir los prejuicios por el rigor científico y la necesidad de mejorar la detección temprana para evitar ingresos hospitalarios y complicaciones futuras».

Desabastecimiento de metilfenidato

El desabastecimiento de medicamentos para el TDAH, que durante meses afectó a las familias riojanas, ya se ha solucionado, según confirmó la presidenta de TDAH Rioja, Marina Grijalba. La presidenta del colectivo ha valorado positivamente la normalización del suministro de metilfenidato, aunque ha advertido que «no se puede bajar la guardia». Grijalba ha recordado que la falta de medicación generó «mucha angustia en las familias» y ha pedido que el Gobierno central «garantice que no vuelva a repetirse una situación así». «El tratamiento no puede depender del azar —subrayó—. La continuidad terapéutica es esencial para la estabilidad de niños y adultos con TDAH.