El tardeo y el ocio nocturno del Casco Antiguo de Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy

Correos de Lardero no abre en sábado

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con la llamada de un ciudadano que se pronuncia sobre el horario de la oficina de Correos en Lardero. Según dice, «antes de la pandemia trabajaban los sábados por la mañana, pero a partir de entonces suprimieron la atención el sábado y no lo han vuelto a restablecer, de modo que su horario es de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas». Se queja de que «mucha gente que trabajamos de mañana en el mismo horario no podemos nunca recoger un paquete o una carta». La autora de la llamada argumenta además que «en Logroño hay oficinas de Correos que abren por la tarde» y demanda una «solución ya».

Sobre libros infantiles y magnolios

Seguimos con más quejas, las de un logroñés que asegura que «hay una persona que se lleva todos los libros infantiles en un pis-pas» de la casita del libro y pide «un mínimo de control contra estos depredadores». El lector cambia de tema y nos deja también su opinión sobre los magnolios «en una calle estrecha como María Teresa Gil de Gárate». Según dice, «es mejor si son de porte más pequeño» y sugiere que en la Gran Vía «no pongan otro magnolio entre los existentes; que se desarrollen en su máximo esplendor los que ya hay». Y sobre un banco, «pues que lo recoloquen», pide.

El Casco Antiguo, «para el tardeo y la noche»

Otro vecino de la capital residente, según detalla, en el Casco Antiguo asegura que el gobierno municipal «está completamente entregado a la hostelería y los negocios turísticos y pasará a la historia por ser el que dejó el centro histórico en manos de los bares, restaurantes y pisos turísticos». «Cada vez más –añade– esta parte de la ciudad es un parque temático del tardeo y el ocio nocturno en el que los vecinos cada día lo tenemos más crudo para vivir, es como si nos quisieran echar. Esta no es la manera de cuidar el mayor patrimonio histórico que tiene Logroño, sino de estropearlo en beneficio solo de los hosteleros e inmobiliarios sin escrúpulos ni respeto por la historia de la ciudad y de sus vecinos».

Soterrar la vía al final de Gonzalo de Berceo

Otro riojano capitalino expone que le alegra de que abra la pasarela ferroviaria de Gonzalo de Berceo con la calle Fuenmayor de Logroño tras su restauración, pero recuerda que «la intervención que habría que haber realizado es la unión de las dos calles a través de un nuevo vial y previo soterramiento de la vía, tal y como lo anunció al Ayuntamiento al acometer el soterramiento hace ya veinte años o más». El hombre señala que «una vez realizada la primera fase del soterramiento, del resto de fases ni se acuerdan y la vía sigue siendo un obstáculo para la integración del casco urbano de Logroño».

Cámaras, «bien», pero que actúe la Policía

Continuamos en la ciudad, desde donde otro lector afirma que le parece bien que instalen nuevas cámaras de vigilancia en la ciudad para evitar «el vandalismo desbocado y la falta de respeto hacia el mobiliario urbano y la propiedad privada», pero considera que «es vital también que la Policía Local acuda rápidamente cuando se detecta la presencia de gamberros, especialmente por la noche, y eso no sé si va a ocurrir».

Gracias por recuperar su cartera

Acabamos con Maite, que agradece que le entregaran su cartera después de que se le cayera hace unos días en El Espolón. «Muchísimas gracias, aún queda gente decente», afirma.

... y La Guindilla Suciedad en la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Logroño. «Es una vergüenza cómo se encuentra esta zona, entre el número 2 y 4» de la capital riojana, critica este vecino. Ante esta situación, señala que «podrían pasar las máquinas de presión» para poder limpiar la acera y dejar atrás toda la suciedad que acumula.

