LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Suciedad y petición de multas para las motos «ruidosas»: el Teléfono del Lector de hoy

La sección se centra este jueves en el «olvidado barrio» de Varea y en las vías ajardinadas, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:22

  1. Imagen principal - El «olvidado» barrio de Varea

    El «olvidado» barrio de Varea

Se abre la sección con la llamada de una vecina de Varea, para quien, a hoy en día, este histórico barrio logroñés es «un lugar olvidado, con promesas de mejoras que no llegan como aceras sin hacer, pasos de peatones que seguimos esperando, paradas de autobús mal ubicadas, sin solución al tráfico constante y suciedad generalizada». «Varea sigue siendo un barrio, no un polígono aunque a las seis de la mañana lo parezca», finaliza en un tono de reivindicación.

  1. Imagen principal - Una respuesta «rápida y amable» del 112

    Una respuesta «rápida y amable» del 112

Una lectora de Logroño telefonea para alabar la atención del 112. El otro día, su marido se quedó encerrado en el salón al romperse la cerradura de su casa a consecuencia del fuerte viento y decidió llamar a este servicio. La respuesta que recibieron, según relata, resultó «estupenda, rápida y amable». «Nos sentimos protegidos y estamos muy agradecidos, fueron nuestros ángeles de la guarda», sentencia la mujer.

  1. Imagen principal - Reivindicación unida de Palestina y Ucrania

    Reivindicación unida de Palestina y Ucrania

Un ciudadano de la capital riojana llama para proponer un nuevo nombre al movimiento 'Acampada por Palestina'. Él mantendría el mismo, pero añadiendo también Ucrania porque, como argumenta, «los dos conflictos son una barbarie y así conseguirían más seguidores».

  1. Imagen principal - Más suciedad en Logroño

    Más suciedad en Logroño

Las denuncias sobre la suciedad en Logroño no cesan y siguen generando un intensísimo debate. Una mujer explica que, tras sus viajes de este verano, cree que se trata de «la ciudad más sucia» de las que ha estado. «En concreto, por excrementos de paloma y de perro, además de las orines que ya huelen porque no las quitan ni limpian las calles». «Esto es un desastre», resume quejosa también por el estado de las estaciones de autobús y de tren.

  1. Imagen principal - Que multen las motos ruidosas

    Que multen las motos ruidosas

Pide el lector, y no es el único que se suma a esta petición, que «empicen a multar a los pilotos de esas motos ruidosísimas que no hacen más que interferir en el descanso de los demás. Una moto molesta (usa otro término) a miles. ¡Que les toquen el bolsillo!», reclama indignado.

  1. Imagen principal - Vías del tren ajardinadas

    Vías del tren ajardinadas

La última llamada corresponde a una logroñesa que ha aprovechado el verano para viajar al extranjero. Aprovecha su propia experiencia para formular algunas sugerencias urbanísticas. «En otra ciudad he visto que el tren pasaba por encima de los edificios y los vecinos hicieron un paseo que es una maravilla, huertos y de todo. Aquí tenemos siempre una liada con el dichoso soterramiento, que no se va a terminar nunca», prologa. A partir de ahí critica que en Logroño «se hace todo siempre igual; si uno decide hacer un edificio negro otro lo hace negro también». Propone que «se haga algo original», como el paseo al que alude «por encima de las vías, con jardines y huertos, con mucha agua, que en La Rioja no falta». «El Ayuntamiento puede poner el terreno y los vecinos lo cuidamos», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento?

  • Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

  • Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

  • La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

Un contenedor de vidrio «absolutamente lleno» en Marqués de la Ensenada

... y La Guindilla

Un contenedor de vidrio «absolutamente lleno» en Marqués de la Ensenada

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Marqués de la Ensenada, número 7, de Logroño. En esta zona se encuentra un contenedor de cristal «absolutamente lleno que obliga a dejar las botellas en el suelo». A los pocos días de remitirnos esta imagen, se recogieron las que estaban fuera, «pero no vaciaron el contenedor». Por ello, solicita una solución al respecto.

Las normas de El Teléfono del Lector

  • Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Suciedad y petición de multas para las motos «ruidosas»: el Teléfono del Lector de hoy

Suciedad y petición de multas para las motos «ruidosas»: el Teléfono del Lector de hoy