Suciedad y petición de multas para las motos «ruidosas»: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este jueves en el «olvidado barrio» de Varea y en las vías ajardinadas, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

El «olvidado» barrio de Varea

Se abre la sección con la llamada de una vecina de Varea, para quien, a hoy en día, este histórico barrio logroñés es «un lugar olvidado, con promesas de mejoras que no llegan como aceras sin hacer, pasos de peatones que seguimos esperando, paradas de autobús mal ubicadas, sin solución al tráfico constante y suciedad generalizada». «Varea sigue siendo un barrio, no un polígono aunque a las seis de la mañana lo parezca», finaliza en un tono de reivindicación.

Una respuesta «rápida y amable» del 112

Una lectora de Logroño telefonea para alabar la atención del 112. El otro día, su marido se quedó encerrado en el salón al romperse la cerradura de su casa a consecuencia del fuerte viento y decidió llamar a este servicio. La respuesta que recibieron, según relata, resultó «estupenda, rápida y amable». «Nos sentimos protegidos y estamos muy agradecidos, fueron nuestros ángeles de la guarda», sentencia la mujer.

Reivindicación unida de Palestina y Ucrania

Un ciudadano de la capital riojana llama para proponer un nuevo nombre al movimiento 'Acampada por Palestina'. Él mantendría el mismo, pero añadiendo también Ucrania porque, como argumenta, «los dos conflictos son una barbarie y así conseguirían más seguidores».

Más suciedad en Logroño

Las denuncias sobre la suciedad en Logroño no cesan y siguen generando un intensísimo debate. Una mujer explica que, tras sus viajes de este verano, cree que se trata de «la ciudad más sucia» de las que ha estado. «En concreto, por excrementos de paloma y de perro, además de las orines que ya huelen porque no las quitan ni limpian las calles». «Esto es un desastre», resume quejosa también por el estado de las estaciones de autobús y de tren.

Que multen las motos ruidosas

Pide el lector, y no es el único que se suma a esta petición, que «empicen a multar a los pilotos de esas motos ruidosísimas que no hacen más que interferir en el descanso de los demás. Una moto molesta (usa otro término) a miles. ¡Que les toquen el bolsillo!», reclama indignado.

Vías del tren ajardinadas

La última llamada corresponde a una logroñesa que ha aprovechado el verano para viajar al extranjero. Aprovecha su propia experiencia para formular algunas sugerencias urbanísticas. «En otra ciudad he visto que el tren pasaba por encima de los edificios y los vecinos hicieron un paseo que es una maravilla, huertos y de todo. Aquí tenemos siempre una liada con el dichoso soterramiento, que no se va a terminar nunca», prologa. A partir de ahí critica que en Logroño «se hace todo siempre igual; si uno decide hacer un edificio negro otro lo hace negro también». Propone que «se haga algo original», como el paseo al que alude «por encima de las vías, con jardines y huertos, con mucha agua, que en La Rioja no falta». «El Ayuntamiento puede poner el terreno y los vecinos lo cuidamos», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Un contenedor de vidrio «absolutamente lleno» en Marqués de la Ensenada

Ampliar

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Marqués de la Ensenada, número 7, de Logroño. En esta zona se encuentra un contenedor de cristal «absolutamente lleno que obliga a dejar las botellas en el suelo». A los pocos días de remitirnos esta imagen, se recogieron las que estaban fuera, «pero no vaciaron el contenedor». Por ello, solicita una solución al respecto.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.