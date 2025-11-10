LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carretera LR-212. Googlemaps

Vuelca un camión cargado de vino en Labastida

El conductor, que ha necesitado ayuda de los bomberos para salir del vehículo, ha sido trasladado al centro de salud de Haro

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:00

Un camión cargado de vino ha volcado poco después de las once de la mañana en el punto kilométrico 1 de la carretera LR-212, en el término municipal de Labastida (Álava). El conductor del vehículo ha sido ayudado a salir por los bomberos y posteriormente trasladado al centro de salud de Haro para su valoración médica.

Según ha informado el SOS Rioja, a las 11.06 horas, las llamadas de varios particulares han alertado del accidente. El camión había volcado del lado del copiloto y el conductor se encontraba atrapado en el interior.

Desde el Centro Coordinador se ha movilizan a Bomberos del CEIS y a recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). Además, se ha notificado a la Guardia Civil y a la Policía Local de Haro, por su proximidad.

Los bomberos han informado después de que el camión iba cargado de vino y se hallaba fuera de la calzada. La grúa gestionará la retirada del vehículo y se precisará trasvase de mercancía.

