Tres personas heridas en sendos accidentes en Logroño y Autol

La Rioja Sábado, 25 de octubre 2025, 17:40 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Una mujer de 35 años resultó herida en un accidente de tráfico como consecuencia de la colisión de un camión y un coche a la altura del kilómetro 107,5 de la AP-68, dirección Zaragoza, en el término municipal de Cenicero.

Tras el aviso del siniestro, que se produjo a las 17.46 horas del viernes, esde SOS RIOJA se movilizaron los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a la Guardia Civil y AP-68. La mujer fue trasladada al Hospital San Pedro.

Accidente con un patinete

Por otra parte, una mujer de 40 años y vecina de Logroño resultó herida tras la colisión entre un patinete eléctrico y un coche en la confluencia de Avenida Madrid con Sequoias, en Logroño.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.25 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios que trasladaron a la mujer al San Pedro.

Colisión entre una moto y una bici

Además, un joven de 18 años y vecino de Arnedo, tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 16.25 horas del viernes, por la colisión entre una motocicleta y una bicicleta en un camino agrario de Autol.