LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital de Calahorra. I. Á.

Tres personas heridas en sendos accidentes en Logroño y Autol

Los tres afectados requirieron traslado al hospital

La Rioja

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:40

Comenta

Una mujer de 35 años resultó herida en un accidente de tráfico como consecuencia de la colisión de un camión y un coche a la altura del kilómetro 107,5 de la AP-68, dirección Zaragoza, en el término municipal de Cenicero.

Tras el aviso del siniestro, que se produjo a las 17.46 horas del viernes, esde SOS RIOJA se movilizaron los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a la Guardia Civil y AP-68. La mujer fue trasladada al Hospital San Pedro.

Accidente con un patinete

Por otra parte, una mujer de 40 años y vecina de Logroño resultó herida tras la colisión entre un patinete eléctrico y un coche en la confluencia de Avenida Madrid con Sequoias, en Logroño.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.25 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios que trasladaron a la mujer al San Pedro.

Colisión entre una moto y una bici

Además, un joven de 18 años y vecino de Arnedo, tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 16.25 horas del viernes, por la colisión entre una motocicleta y una bicicleta en un camino agrario de Autol.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  5. 5

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»
  6. 6 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  7. 7 San Román amplía su museo al aire libre
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres personas heridas en sendos accidentes en Logroño y Autol

Tres personas heridas en sendos accidentes en Logroño y Autol