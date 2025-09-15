LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres detenidos en Haro por tráfico de drogas
Guardia Civil

Tres detenidos en Haro por tráfico de drogas

En un control de la Guardia Civil en la AP-68, los agentes hallaron un kilo de hachís, 110 gramos de cocaína, medicamentos y 730 euros

La Rioja

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:01

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a tres varones, de entre 24 y 38 años de edad, vecinos de las localidades zaragozanas de Luceni y Tauste, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La intervención ha sido en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido en la autopista AP-68, a la altura del término municipal de Haro, y coordinado por efectivos del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana de Casalarreina. Durante el mismo, los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Audi, cuyo conductor trató de eludir el control tras advertir la presencia policial.

Una vez identificados el conductor y sus dos acompañantes, los agentes constataron que uno de ellos tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Alzira (Valencia). Además, los tres mostraban un elevado grado de nerviosismo, mientras del interior del vehículo emanaba un intenso olor a hachís.

Drogas en el organismo y en el vehículo

El conductor fue sometido a la prueba de detección de sustancias estupefacientes, dando resultado positivo en THC -cannabis- y cocaína. Ante estos hechos, se procedió al registro exhaustivo del vehículo, donde se localizaron diversos envoltorios ocultos bajo el asiento del conductor. En ellos se hallaron un kilo de hachís, 110 gramos de cocaína de gran pureza, medicamentos sin su correspondiente prescripción y 730 euros en efectivo.

Los tres individuos fueron interrogados por separado, ofreciendo versiones inverosímiles y contradictorias sobre la procedencia y propiedad de las sustancias intervenidas. Ante la falta de justificación y la gravedad de los hechos, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, al conductor se le impuso una denuncia administrativa por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  6. 6

    El velo de la izquierda
  7. 7

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja
  10. 10

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres detenidos en Haro por tráfico de drogas