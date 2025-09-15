Tres detenidos en Haro por tráfico de drogas En un control de la Guardia Civil en la AP-68, los agentes hallaron un kilo de hachís, 110 gramos de cocaína, medicamentos y 730 euros

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a tres varones, de entre 24 y 38 años de edad, vecinos de las localidades zaragozanas de Luceni y Tauste, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La intervención ha sido en un punto de verificación de alcohol y drogas establecido en la autopista AP-68, a la altura del término municipal de Haro, y coordinado por efectivos del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana de Casalarreina. Durante el mismo, los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Audi, cuyo conductor trató de eludir el control tras advertir la presencia policial.

Una vez identificados el conductor y sus dos acompañantes, los agentes constataron que uno de ellos tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Alzira (Valencia). Además, los tres mostraban un elevado grado de nerviosismo, mientras del interior del vehículo emanaba un intenso olor a hachís.

El conductor fue sometido a la prueba de detección de sustancias estupefacientes, dando resultado positivo en THC -cannabis- y cocaína. Ante estos hechos, se procedió al registro exhaustivo del vehículo, donde se localizaron diversos envoltorios ocultos bajo el asiento del conductor. En ellos se hallaron un kilo de hachís, 110 gramos de cocaína de gran pureza, medicamentos sin su correspondiente prescripción y 730 euros en efectivo.

Los tres individuos fueron interrogados por separado, ofreciendo versiones inverosímiles y contradictorias sobre la procedencia y propiedad de las sustancias intervenidas. Ante la falta de justificación y la gravedad de los hechos, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, al conductor se le impuso una denuncia administrativa por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.