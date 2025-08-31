LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una ambulancia en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Trasladado al San Pedro un hombre de 52 años tras una salida de vía en la N-232, en Cuzcurrita

El herido, vecino de Logroño, sufrió el accidente pasadas las 06.30 horas de este domingo

La Rioja

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:53

Un hombre, de 52 años y vecino de Logroño, ha tenido que ser trasladado este domingo al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una salida de vía con su coche en la N-232, a la altura del kilómetro 459, en el término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este accidente, producido pasadas las 06.30 horas. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS Rioja y la empresa de mantenimiento de la carretera nacional. También se ha alertado a la Guardia Civil.

