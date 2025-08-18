Trasladado al San Pedro un motorista de 31 años tras sufrir una caída en Logroño
El accidente se produjo en la noche de este domingo en la rotonda de la calle Chile con Gran Vía
La Rioja
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:20
Un motorista de 31 años tuvo que ser trasladado en la noche de este domingo al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una caída en la rotonda de la calle Chile con Gran Vía.
Fue un particular, según informa SOS Rioja, el que dio aviso de este suceso, producido sobre las 22.25 horas, hasta el que se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se informó a la Policía Local.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.