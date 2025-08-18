LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una ambulancia, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Trasladado al San Pedro un motorista de 31 años tras sufrir una caída en Logroño

El accidente se produjo en la noche de este domingo en la rotonda de la calle Chile con Gran Vía

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:20

Un motorista de 31 años tuvo que ser trasladado en la noche de este domingo al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una caída en la rotonda de la calle Chile con Gran Vía.

Fue un particular, según informa SOS Rioja, el que dio aviso de este suceso, producido sobre las 22.25 horas, hasta el que se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se informó a la Policía Local.

