Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 10:45 | Actualizado 11:00h.

Tres personas han tenido que ser trasladadas en la mañana de este lunes al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo tras producirse un incendio en el garaje de un unifamiliar situado en la calle Sixto Cámara de Castañares de Rioja.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este suceso, producido sobre las 06.15 horas; hasta el que se han movilizado Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). Las llamas han afectado al cableado eléctrico y tres personas han tenido que ser evacuadas por el humo generado.