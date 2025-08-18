LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bomberos del CEIS Rioja, en una imagen de archivo. Irene Jadraque/Sadé Visual

Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja

Las llamas, que han afectado al cableado eléctrico, se han originado en el garaje de un unifamiliar situado en la calle Sixto Cámara

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:45

Tres personas han tenido que ser trasladadas en la mañana de este lunes al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo tras producirse un incendio en el garaje de un unifamiliar situado en la calle Sixto Cámara de Castañares de Rioja.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este suceso, producido sobre las 06.15 horas; hasta el que se han movilizado Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). Las llamas han afectado al cableado eléctrico y tres personas han tenido que ser evacuadas por el humo generado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    En la trastienda del tiempo
  5. 5

    La calle, una realidad que crece sin elección
  6. 6

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  7. 7 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  8. 8

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  9. 9 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  10. 10

    La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja

Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja