Justo Rodríguez

Trasladada una menor de urgencia al Hospital San Pedro tras sufrir un atropello en Logroño

El suceso se ha producido en la confluencia de la calle Oeste con Medrano

La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:21

Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada esta mañana de urgencia al Hospital San Pedro de Logroño tras ser atropellada en la confluencia de la calle Carmen Medrano con Oeste.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este suceso, producido alas 8.36 horas cerca del CEIP Escultor Vicente Ochoa y hasta el que se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado a la Policía Local.

