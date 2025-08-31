LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parte del dispositivo que a mediodía ha sorprendido a los vecinos de Pérez Galdós. V. S.

Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa

Un amplio dispositivo ha sorprendido a los vecinos de Pérez Galdós en la mañana de este sábado, aunque el suceso se ha quedado en un sobresalto

V. S.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:37

Mucho más ruido que nueces de las que coronan sus famosas trenzas. En la mañana de este sábado la pastelería Garpesa de Pérez Galdós ha sido el escenario de un despliegue protcolario de bomberos, ambulancias y policías que, afortunadamente, se ha quedado en lo anecdótico.

Un trabajor ha tenido que ser atendido por inhalación de humos después de que en el obrador se produjese un conato de incendio que ha afectado a unas bandejas y a caramelo. El humo ha llevado a encender las alarmas y a las 11.45 horas un coche lanzandera y dos camiones de bomberos acudían al céntrico establecimiento, aunque el fuego ya estaba extinguido.

También una ambulancia y dos dotaciones de Policía Local se han acercado al lugar para acordonar la zona, controlar el tráfico y como medida preventiva por si había más heridos. Pero todo el dispositivo, después de un rato de trabajo, se ha desmovilizado ante el carácter leve del incidente.

Poco después de mediodía, se seguían despachando barras de pan, bollería, pastelería, trenzas... aún con los camiones de bomberos estacionados en doble fila.

