A la venta escenario de un doble crimen

Aunque el mercado inmobiliario vive momentos de auge y las ofertas que aparecen en las distintas plataformas suelen esfumarse rápidamente absorbidas por la alta demanda, existen algunas excepciones. Hay activos inmobiliarios que no encuentran comprador por distintas razones. Alguna de esas causas entroncan con lo ... más oscuro del ser humano.

En Logroño acaba de salir a la venta el escenario de un crimen. Solvia ha empezado a publicitar en distintas plataformas la comercialización del local de calle San Millán donde el pasado 18 de octubre dos personas fueron asesinadas con saña y, posteriormente, el cadáver de Carmen, una de las víctimas, incendiado. La llamas y el humo se convirtieron en las señales que advirtieron a los vecinos de un incendio que enmascaraba una escena dantesca.

En esos momentos, las dos víctimas utilizaban la antigua sucursal bancaria para pernoctar. Allí se encontraban distintos enseres personales. No eran sus primeros inquilinos ilegales. Desde hacía un par de años la antigua sede de Caja Rioja y posteriormente de Bankia se había convertido en un punto de encuentro de personas a la deriva que no podían (o no querían) pernoctar en el centro municipal.

La propiedad había denunciado la situación, pero el caso languidecía en los tribunales. Los ocupantes habían forzado las puertas automáticas hasta que estas, con el vaivén y los empujones, acabaron cediendo. Posteriormente una tela se convirtió en improvisada entrada. Esa situación ya es pasado. Una puerta de madera bien asegurada y una pegatina de alarma son la muestra de que el bien ha vuelto a formar parte de la larga de activos que su propietario quiere quitarse de en medio cuanto antes.

En España no hay ninguna ley que obligue a explicar las circunstancias del bien que se enajena. En este caso, por ejemplo, Solvia no tiene por qué recordar que solo hace cinco meses fue el escenario de un doble crimen. Y no lo hace. La gestora inmobiliaria de Caixabank centra sus argumentos en lo competitivo del precio de venta (135.000 euros) y en su potencial con «una ubicación estratégica», la «amplitud» de sus 240 metros cuadrados o su «arquitectura contemporánea y moderna». El anuncio todavía mantiene una coletilla típica de los locales usurpados («el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados») y se recomienda al futuro comprador un «asesoramiento personal», aunque desde la propiedad se aclara que la situación ya está solventada, por lo que han decidido tratar de deshacerse del local después de muchos años sin uso.

Juicio por jurado

Mientras Solvia trata de pasar página, el doble crimen de la calle San Millán continúa avanzando en los juzgados. Ya se ha determinado que será la Audiencia Provincial en un procedimiento por jurado la que se haga cargo del caso. Sobre los tres detenidos pesará la acusación de asesinato y sobre dos de ellos con el agravante de parentesco (ambos mantuvieron una relación sentimental con la víctima en distintos momentos).