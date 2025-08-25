LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Rescatada una menor tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro

Rescatada una menor tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro

La niña, que se cayó el sábado cuando circulaba en bicicleta por la zona de El Viano, tuvo que ser trasladada a Urgencias del centro de salud

María Caro

María Caro

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:18

Una cadena humana permitió rescatar el pasado sábado a una menor que sufrió una caída de varios metros mientras circulaba con su bicicleta en un talud en la zona de El Viano, en Haro. La alerta se recibió sobre las 21.30 horas, a través de SOS Rioja, que informó de que se había precipitado por un desnivel de unos diez metros.

En un primer momento, se movilizaron a los bomberos para que procedieran al rescate, pero tras la llegada de los agentes de la Policía Local, encontraron a la niña a unos diez metros de profundidad, junto a su bicicleta y visiblemente nerviosa. Ante esta situación, uno de los agentes descendió entre la maleza para tranquilizarla y asistirla. Mediante la colaboración de varias personas que se encontraban en el lugar, se organizó una cadena humana que permitió sacar a la menor con rapidez y seguridad y no fue necesaria la intervención de los bomberos.

La niña presentaba magulladuras y arañazos, por lo que tuvo que ser trasladada en el vehículo policial, junto a su madre, hasta el servicio de Urgencias del centro de salud de Haro, donde fue atendida de inmediato.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Haro ha querido resaltar la «rápida y eficaz» actuación de los efectivos y la colaboración ciudadana, que fueron «fundamentales» para resolver con éxito esta situación de emergencia. La Policía Local, por su parte, ha recordado la importancia de que todos los menores de 16 años utilicen siempre casco protector y elementos reflectantes cuando circulen en bicicleta, tal y como establece la normativa de tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  6. 6 A Dios rogando y con el mazo dando
  7. 7

    La culpa es de los ecologistas
  8. 8

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  9. 9 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  10. 10 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rescatada una menor tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro