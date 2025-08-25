Rescatada una menor tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro La niña, que se cayó el sábado cuando circulaba en bicicleta por la zona de El Viano, tuvo que ser trasladada a Urgencias del centro de salud

María Caro Lunes, 25 de agosto 2025, 13:18 | Actualizado 13:27h.

Una cadena humana permitió rescatar el pasado sábado a una menor que sufrió una caída de varios metros mientras circulaba con su bicicleta en un talud en la zona de El Viano, en Haro. La alerta se recibió sobre las 21.30 horas, a través de SOS Rioja, que informó de que se había precipitado por un desnivel de unos diez metros.

En un primer momento, se movilizaron a los bomberos para que procedieran al rescate, pero tras la llegada de los agentes de la Policía Local, encontraron a la niña a unos diez metros de profundidad, junto a su bicicleta y visiblemente nerviosa. Ante esta situación, uno de los agentes descendió entre la maleza para tranquilizarla y asistirla. Mediante la colaboración de varias personas que se encontraban en el lugar, se organizó una cadena humana que permitió sacar a la menor con rapidez y seguridad y no fue necesaria la intervención de los bomberos.

La niña presentaba magulladuras y arañazos, por lo que tuvo que ser trasladada en el vehículo policial, junto a su madre, hasta el servicio de Urgencias del centro de salud de Haro, donde fue atendida de inmediato.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Haro ha querido resaltar la «rápida y eficaz» actuación de los efectivos y la colaboración ciudadana, que fueron «fundamentales» para resolver con éxito esta situación de emergencia. La Policía Local, por su parte, ha recordado la importancia de que todos los menores de 16 años utilicen siempre casco protector y elementos reflectantes cuando circulen en bicicleta, tal y como establece la normativa de tráfico.