Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero El herido, un varón de 53 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro

La Rioja Sábado, 25 de octubre 2025, 18:47 Comenta Compartir

Los Bomberos han rescatado a un hombre de 53 años que se encontraba herido debajo del puente de la AP-68, en el tramo que cruza el río Najerilla.

El centro coordinador de Emergencias ha recibido, a las 14.06 horas de este sábado, un aviso por parte de una persona que circulaba por la AP-68 y que alertaba de que había un vehículo estacionado a la altura del kilómetro 105, en el término municipal de Cenicero, y que no había rastro del ocupante.

Desde el SOS Rioja se ha informado a la Guardia Civil y se ha movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja y al personal de mantenimiento de AP-68.

Los agentes han rescatado al herido, que ha sido trasladado al Hospital San Pedro.