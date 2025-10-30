El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa

Diego Marín A. Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 12:34 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

Natalio Amador Jiménez, el joven desaparecido en Navarrete, ha regresado a casa. Así finaliza el caso de desaparición denunciado por la familia, que el pasado martes, después de presentar una denuncia ante la Guardia Civil, daba a conocer el suceso a los medios de comunicación. Tal y como han reconocido tanto el padre, Alfredo Amador Gabarri, como la Guardia Civil, Natalio ya ha regresado a casa. Al parecer, el joven lo ha hecho de forma voluntaria y se encuentra en buen estado.

El mismo martes, cuando se dio a conocer la desaparición, Natalio hizo llegar un vídeo a su familia en el que explicaba que se encontraba bien, que un dar de días después les llamaría e indicaría dónde estaba. Cumplido ese plazo, el joven ha aparecido. No obstante, aquellas imágenes no convencieron al padre. «Ha mandado un vídeo pero no sabemos dónde está y ni siquiera sabemos si es su voz la que se escucha, así que no nos tranquiliza», declaró Alfredo Amador a Diario LA RIOJA.

Ampliar La concentración celebrada el pasado martes. Sonia Tercero

La familia había convocado el inicio de la búsqueda de Natalio en la mañana del martes, algo que desconvocaron al recibir al vídeo, si bien el padre reclamó la intervención de la Guardia Civil para que investigara porque, aseguró, desconocía el motivo por el cual su hijo había desaparecido. El joven, padre de dos hijos menores, se había marchado voluntariamente de casa en la noche del pasado domingo con su coche y, de momento, no hay una explicación oficial de qué es lo que ha hecho y dónde ha estado durante estos cuatro días que ha durado su desaparición.