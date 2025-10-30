LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los carteles impreso que se exhibieron el pasado martes en Navarrete. Sonia Tercero

El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa

El padre, Alfredo Amador Gabarri, confirma que, después de cuatro días ausente y tras enviar un vídeo que «no nos tranquilizaba», «ya ha llegado»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:34

Comenta

Natalio Amador Jiménez, el joven desaparecido en Navarrete, ha regresado a casa. Así finaliza el caso de desaparición denunciado por la familia, que el pasado martes, después de presentar una denuncia ante la Guardia Civil, daba a conocer el suceso a los medios de comunicación. Tal y como han reconocido tanto el padre, Alfredo Amador Gabarri, como la Guardia Civil, Natalio ya ha regresado a casa. Al parecer, el joven lo ha hecho de forma voluntaria y se encuentra en buen estado.

El mismo martes, cuando se dio a conocer la desaparición, Natalio hizo llegar un vídeo a su familia en el que explicaba que se encontraba bien, que un dar de días después les llamaría e indicaría dónde estaba. Cumplido ese plazo, el joven ha aparecido. No obstante, aquellas imágenes no convencieron al padre. «Ha mandado un vídeo pero no sabemos dónde está y ni siquiera sabemos si es su voz la que se escucha, así que no nos tranquiliza», declaró Alfredo Amador a Diario LA RIOJA.

La concentración celebrada el pasado martes. Sonia Tercero

La familia había convocado el inicio de la búsqueda de Natalio en la mañana del martes, algo que desconvocaron al recibir al vídeo, si bien el padre reclamó la intervención de la Guardia Civil para que investigara porque, aseguró, desconocía el motivo por el cual su hijo había desaparecido. El joven, padre de dos hijos menores, se había marchado voluntariamente de casa en la noche del pasado domingo con su coche y, de momento, no hay una explicación oficial de qué es lo que ha hecho y dónde ha estado durante estos cuatro días que ha durado su desaparición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  10. 10 Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa

El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa