Buscan a un hombre de Navarrete que lleva dos días desaparecido

La familia ha solicitado la colaboración de los medios de comunicación para ayudar a encontrarlo. El teléfono de contacto, además del 091, es el 633798188

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 08:51

Natalio Amador Jiménez ha desaparecido en Navarrete. La familia está muy preocupada porque, según ha explicado su padre, Alfredo Amador Gabarri, su hijo pasa por un proceso depresivo. La desaparición ha sido denunciada ante la Guardia Civil.

Este martes, a las 11.00 horas en la calle San Juan, la familia ha convocado el inicio de su búsqueda, para lo que piden la colaboración ciudadana. Natalio, de 26 años, salió de casa el domingo con su coche, un Renault Kadjar rojo, y desde entonces no ha regresado.

Según la descripción de la familia, Natalio mide 1,80 centímetros, tiene el pelo y la barba negra y viste una chaqueta azul marino, un pantalón corto gris y unas zapatillas negras. El padre asegura que el domingo Natalio se marchó a medianoche sin motivo aparente y no saben a dónde pudo dirigirse, por eso han advertido de su desaparición tanto a las autoridades como a las distintas asociaciones gitanas de España y Europa.

La familia ha solicitado la colaboración de los medios de comunicación para ayudar a encontrarlo. El teléfono de contacto, además del 091 y el 062, es el 633798188. También se puede contactar por correo electrónico en el plataformaadonay68@gmail.com.

