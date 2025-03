Ingresa en prisión el hombre que hirió a dos viandantes en la calle Herrerías de Logroño

La Rioja Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:40 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

El hombre que el pasado lunes hirió a dos personas en la calle Herrerías de Logroño ingresó en la tarde de este miércoles en el centro penitenciario de la capital riojana. El individuo, de gran complexión física y actitud agresiva, tuvo que ser reducido con una pistola táser.

Por razones que se desconocen, el detenido agredió e hirió a dos viandantes mientras sujetaba dos botellas rotas en sendas manos en actitud amenazante. Dadas las circunstancias, en el lugar de los hechos no tardó en personarse una patrulla de la Policía Local, que al ver la situación instó a esta persona a que se tranquilizara, depusiera su actitud, dejara las botellas en el suelo y se entregara, ante lo que no encontraron colaboración por su parte. Fue entonces cuando pidieron refuerzos, pero al ver que no había una respuesta le dispararon un dardo eléctrico con una pistola táser. Una vez controlada la situación, el hombre fue enviado a dependencias policiales.