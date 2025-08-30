LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un bombero del CEIS-Rioja, en una imagen de archivo. Irene Jadraque/Sadé Visual

Un incendio forestal calcina dos hectáreas de rastrojo en Badarán

El suceso, producido al mediodía de este sábado, no ha provocado daños personales

La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:45

Los Bomberos del CEIS Rioja han tenido que intervenir este mediodía junto con los recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para sofocar un incendio agrario en Badarán.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este suceso, tras el que se ha alertado a la Guardia Civil. Las llamas han afectado a dos hectáreas de rastrojo, pero no ha habido que lamentar daños personales.

