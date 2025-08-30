Un incendio forestal calcina dos hectáreas de rastrojo en Badarán El suceso, producido al mediodía de este sábado, no ha provocado daños personales

La Rioja Sábado, 30 de agosto 2025, 16:45

Los Bomberos del CEIS Rioja han tenido que intervenir este mediodía junto con los recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para sofocar un incendio agrario en Badarán.

Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este suceso, tras el que se ha alertado a la Guardia Civil. Las llamas han afectado a dos hectáreas de rastrojo, pero no ha habido que lamentar daños personales.