Un incendio forestal calcina dos hectáreas de rastrojo en Badarán
El suceso, producido al mediodía de este sábado, no ha provocado daños personales
La Rioja
Sábado, 30 de agosto 2025, 16:45
Los Bomberos del CEIS Rioja han tenido que intervenir este mediodía junto con los recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para sofocar un incendio agrario en Badarán.
Han sido varios particulares, según informa SOS Rioja, los que han dado aviso de este suceso, tras el que se ha alertado a la Guardia Civil. Las llamas han afectado a dos hectáreas de rastrojo, pero no ha habido que lamentar daños personales.
