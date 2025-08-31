Un incendio calcina basura, hierbas y restos de aislante en un patio interior de Logroño El suceso, producido en una casa en estado de abandono en la calle Ateneo Riojano, no ha causado daños personales

La Rioja Domingo, 31 de agosto 2025, 08:45

Los Bomberos de Logroño tuvieron que intervenir en la noche de este sábado para sofocar un incendio producido en una casa en estado de abandono en la calle Ateneo Riojano de Logroño. Las llamas, según informa SOS Rioja, calcinaron basura, hierba y restos de aislante en un patio interior, de unos 120 metros cuadrados, pero no hubo que lamentar heridos.

Hasta el lugar de los hechos también se movilizaron recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alertó a la Policía Nacional y Local.