Un incendio afecta a las Peñas de Viguera
Efectivos de bomberos se han desplazado a la zona
La Rioja
Domingo, 17 de agosto 2025, 14:54
Un incendio se ha desatado a primera hora de la tarde de este domingo en la zona de las Peñas de Viguera. De momento se desconoce el alcance del mismo. Desde el Gobierno de La Rioja han confirmado que se trata de un «incendio incipiente».
🔥 #IFViguera— Bomberos Forestales La Rioja (@BBFFLaRioja) August 17, 2025
🔴 Activo.
Movilizados medios:
🚁👨🏽🚒 MS + Carif La Rioja pic.twitter.com/eivKel6MyX
Dotaciones de bomberos se han desplazado a la zona, donde también están trabajando en la extinción helicópteros de Medio Natural.
En actualización
La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
