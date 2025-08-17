Un incendio afecta a las Peñas de Viguera Efectivos de bomberos se han desplazado a la zona

Un incendio se ha desatado a primera hora de la tarde de este domingo en la zona de las Peñas de Viguera. De momento se desconoce el alcance del mismo. Desde el Gobierno de La Rioja han confirmado que se trata de un «incendio incipiente».

🔥 #IFViguera

🔴 Activo.

Movilizados medios:

🚁👨🏽‍🚒 MS + Carif La Rioja pic.twitter.com/eivKel6MyX — Bomberos Forestales La Rioja (@BBFFLaRioja) August 17, 2025

Dotaciones de bomberos se han desplazado a la zona, donde también están trabajando en la extinción helicópteros de Medio Natural.

