Un incendio afecta a las Peñas de Viguera

Un incendio afecta a las Peñas de Viguera

Efectivos de bomberos se han desplazado a la zona

La Rioja

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:54

Un incendio se ha desatado a primera hora de la tarde de este domingo en la zona de las Peñas de Viguera. De momento se desconoce el alcance del mismo. Desde el Gobierno de La Rioja han confirmado que se trata de un «incendio incipiente».

Dotaciones de bomberos se han desplazado a la zona, donde también están trabajando en la extinción helicópteros de Medio Natural.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

