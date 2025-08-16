Medio Natural da por controlado el incendio de Mansilla El fuego, que el viernes por la mañana se daba por extinguido, se reactivó horas después quemando una superficie de 0,88 hectáreas

El incendio de Mansilla de la Sierra ha quedado controlado a primeras horas de este sabádo después de que en la tarde del viernes, tan solo unas horas después de que Medio Natural anunciara que se daba por extinguido, se reactivara un nuevo foco en la zona del pico Sanchón.

En las labores de liquidación, según detallan en el última actualización del Gobierno de La Rioja, han actuado dos agentes forestales, una autobomba forestal y nodriza, y dos unidadres unidades de bomberos forestales. Cruz Roja ha colaborado en avituallamiento de relevo en la mañana.

El pasado martes, una jornada especialmente intensa por las tormentas eléctricas que descargaron a lo largo de toda la tarde, un rayo provocó el incendio en el paraje Calamantío, en Mansilla de la Sierra. Dos días después había arrasado 48 hectáreas de la mencionada zona. No fue el único, casi de forma simultánea se contabilizaron hasta ocho fuegos en distintos puntos del territorio riojano, aunque el más virulento fue el que se desató en la comarca del Alto Najerilla, un enclave de alto valor natural y paisajístico.

Las labores de vigilancia y control continuaron hasta este viernes cuando se daba por extinguido, pero unas horas después se observaba uan reactivación en la cumbre que obligaba a movilizar a tres agentes forestales, a efectivos de al Cuadrilla Acción Rápida Incendios Forestales (carif), dos autobombas y dos retenes de bomberos forestales para combatir las llamas.