Un hombre de 56 años, herido tras un atropello en Logroño El suceso se ha producido en la confluencia de la calle La Cigüeña con calle San Millán

La Rioja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:06

Un hombre de 56 años ha resultado herido a las siete de la mañana de este miércoles al ser atropellado por un vehículo en la confluencia de las calles La Cigüeña y San Millán, en Logroño.

Según ha informado el SOS Rioja 112, la alerta ha sido comunicada por la Policía Nacional, movilizándose de inmediato los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Policía Local. El peatón ha sido atendido en el lugar y trasladado al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro para su valoración médica.