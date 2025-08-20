Un hombre de 68 años herido en un accidente en Fuenmayor
En la carretera N-232 han chocado un camión y una moto
L. R.
Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:56
Un camión y una motocicleta han colisionado en la carretera N-232 en el punto kilométrico 422, en el término municipal de Fuenmayor.
A consecuencia del citado siniestro es trasladado un varón, de 68 años y vecino de Cenicero, al Hospital Viamed Los Manzanos.
Tras ser avisado por un particular, SOS Rioja ha movilizado recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, la Guardia Civil y a la empresa de mantenimiento de la carretera nacional.
