Herido un motorista en Logroño tras sufrir una colisión con un turismo

El accidente se ha producido en la calle Portillejo con avenida de Burgos de la capital riojana

Martes, 14 de octubre 2025, 17:20

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este martes tras sufrir una colisión con un turismo en la calle Portillejo con avenida de Burgos de Logroño.

El varón, según ha podido saber Diario LA RIOJA, ha tenido que ser atendido en el lugar del accidente, hasta el que se han desplazado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris) y efectivos de la Policía Local. Después ha sido trasladado a un centro hospitalario.

