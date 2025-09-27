LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Herido un hombre tras sufrir una cornada en un festejo taurino en Rincón de Soto

El varón, de 45 años, ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital de Calahorra

La Rioja

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:42

Un hombre de 45 años ha tenido que ser trasladado esta tarde al Hospital de Calahorra tras sufrir una cornada y una caída -que le ha ocasionado un traumatismo- en un festejo taurino en Rincón de Soto.

El herido, tras ser atendido en el lugar, ha tenido que ser evacuado por la ambulancia de Cruz Roja, que se encontraba efectuando un servicio preventivo en la citada localidad riojana. Ha sido el propio personal de Cruz Roja, según informa SOS Rioja, el que ha informado de este suceso.

