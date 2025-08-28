Trasladada al San Pedro una joven de 29 años tras una salida de vía en Villamediana El suceso se ha producido en la carretera LR-255, a la altura del kilómetro 1

La Rioja Jueves, 28 de agosto 2025, 10:37

Una joven de 29 años ha tenido que ser evacuada este jueves en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una salida de vía de un turismo en la carretera LR-255, a la altura del kilómetro 1, en Villamediana de Iregua.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso del accidente, producido sobre las 08.00 horas. Hasta el lugar de los hechos se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris) y se ha alertado a la Guardia Civil.