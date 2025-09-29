Herida una mujer de 35 años en un atropello en Calahorra La víctima de este suceso en la avenida del Pilar ha sido trasladada al hospital de la localidad

La avenida del Pilar de Calahorra, lugar donde se ha producido el accidente.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:54

Una mujer de 35 años ha resultado herida en el mediodía de este lunes tras sufrir un atropello en la avenida del Pilar, número 4, de la localidad riojana de Calahorra.

Un ciudadano ha dado aviso del suceso sobre las 13.50 horas a SOS Rioja y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y se movilizan a Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, informa Europa Press.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital de Calahorra.