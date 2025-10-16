LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herida una mujer de 23 años en un accidente entre un turismo y un patinete en Lardero

La víctima ha sido trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos

La Rioja

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:25

Comenta

Una mujer de 23 años ha resultado herida a las 07.37 horas de la mañana de este jueves en un accidente por colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de avenida San Marcial con avenida de Madrid, en Lardero.

Desde el centro coordinador de Emergencias se ha informado a la Policía Local y se ha movilizado a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud para atender a la afectada, que ha sido trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  4. 4 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  5. 5 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  6. 6

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  7. 7 Continúa ingresado tras ser intervenido uno de los implicados en la pelea con arma blanca en Pérez Galdós
  8. 8 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  9. 9 Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Herida una mujer de 23 años en un accidente entre un turismo y un patinete en Lardero

Herida una mujer de 23 años en un accidente entre un turismo y un patinete en Lardero