Herida una mujer de 23 años en un accidente entre un turismo y un patinete en Lardero
La víctima ha sido trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos
La Rioja
Jueves, 16 de octubre 2025, 09:25
Una mujer de 23 años ha resultado herida a las 07.37 horas de la mañana de este jueves en un accidente por colisión entre un turismo y un patinete en la rotonda de avenida San Marcial con avenida de Madrid, en Lardero.
Desde el centro coordinador de Emergencias se ha informado a la Policía Local y se ha movilizado a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud para atender a la afectada, que ha sido trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos.