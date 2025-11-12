LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Herida la conductora de un patinete en una colisión con un turismo en Logroño

La joven, de 14 años, ha sido trasladada al Hospital San Pedro

La Rioja

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:35

La conductora de un patinete, una chica de 14 años, ha resultado herida al sufrir un accidente por colisión con un turismo en avenida Club Deportivo número 12, en Logroño.

Al lugar del suceso han acudido la Policía Local y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud que han trasladado a la joven al Hospital San Pedro.

