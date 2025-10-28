Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño El hallazgo se ha producido en su vivienda, situada en avenida de la Paz, 76, de Logroño

La Rioja Martes, 28 de octubre 2025, 20:11 | Actualizado 20:59h.

Una mujer ha sido hallada muerta en la tarde de este martes en su domicilio de avenida de la Paz, número 76, de Logroño. Fuentes consultadas por Diario LA RIOJA apuntan a que se trata de una muerte natural.

Hasta el lugar de los hechos han acudido Bomberos de la capital riojana, así como efectivos de la Policía Nacional y Local y una ambulancia. Por el momento, se desconocen más detalles de este suceso.