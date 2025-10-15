La Guardia Civil en La Rioja detiene a 334 personas e identifica a más de 4.481 en su operativo de verano

La Rioja Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:04 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

Un total de 334 detenciones practicadas y 4.481 personas identificadas es el resultado del dispositivo especial de seguridad llevado a cabo por la Guardia Civil en La Rioja durante el verano.

La actuación se centró en prevenir delitos habituales en aglomeraciones: lesiones, alteraciones del orden, delitos contra el patrimonio, consumo de drogas en la vía pública y delitos contra la seguridad vial.

Participaron en el operativo agentes de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana, Sector de Tráfico, Servicio Cinológico, el Equipo Pegaso con drones y las Unidades de Investigación de Logroño, Haro y Calahorra.

1 /

Balance de las actuaciones

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, las actuaciones preventivas en materia de Seguridad Ciudadana se han saldado con un total de 4.481 personas identificadas –si contar festivales de música- (660 de ellas extranjeras), 334 personas detenidas -34 mujeres- y 331 investigadas -56 mujeres- por diversos tipos de delitos. De los detenidos, 50 estaban reclamados por diferentes juzgados del país y 7 por orden internacional.

Se tramitaron un total de 616 actas/denuncias por tenencia o consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, y se realizaron 536 incautaciones de diversas drogas, entre ellas marihuana, hachís, cocaína, heroína, LSD, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas.

Además, 963 personas fueron propuestas para sanción por infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación. Otras 76 fueron sancionadas por portar armas blancas en vehículos o en la vía pública; 45 por faltas de respeto a los agentes; 31 por desobediencia y resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones; 1 por perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos u otras reuniones.

Controles de alcohol y drogas

Durante este periodo, los agentes del Sector de Tráfico, en diferentes controles de alcoholemia, realizaron un total de 31.318 pruebas, procediendo a la detención o investigación de 246 personas por conducir bajo los efectos del alcohol (20 de ellas involucradas en accidentes de tráfico). Además, tramitaron las correspondientes denuncias contra otros 206 conductores por infracciones administrativas en la misma materia.

De las 31.318 pruebas realizadas, 31.072 resultaron negativas. De estas, 26.313 se llevaron a cabo en puntos de control, 4.325 en infracciones cometidas, y 380 en implicados en accidentes de tráfico.

Un total de 288 conductores fueron denunciados por infracción muy grave al artículo 27 del Reglamento General de Circulación, por conducir vehículos a motor bajo los efectos de «estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas». Estos conductores dieron positivo en diferentes sustancias: tetrahidrocannabinol, anfetaminas y metanfetaminas, cocaína y opiáceos.

Infracciones de tráfico

Doce personas fueron detenidas por conducir un vehículo a motor tras haber perdido todos los puntos de su licencia; once por conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia; uno por conducir con el permiso suspendido por decisión judicial; cuatro por causar lesiones por imprudencia grave en un accidente.

Tasas de las 246 pruebas positivas

Más altas:

• 1,23 g/l, detectada en un siniestro vial (4 veces superior al límite permitido).

• 1,11 g/l, detectada en un control (4 veces superior al límite permitido).

• 1,06 g/l, detectada en un siniestro vial (4 veces superior al límite permitido).

Más baja:

• 0,19 g/l, detectada en un conductor novel en una infracción.